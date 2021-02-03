Дієтолог розповіла про вплив на здоров'я найпоширенішого мінералу в організмі

Кальцій – це найпоширеніший мінерал в нашому організмі, який виконує безліч життєво важливих функцій. Про те, як збільшити засвоєння цього мінеральної речовини розповіла дієтолог Ольга Безугла.

За словами спеціаліста, він важливий для згортання крові, для скорочення м'язів, а також для передачі сигналів нервової системи.

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99% всього кальцію в нашому організмі зберігається в наших кістках, які діють як резервуар для кальцію, вивільняючи більше мінералу, коли це необхідно.



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Якщо споживання кальцію з їжею низьке, кальцій буде мобілізований із скелета для підтримки рівня циркулюючого в крові. В такому випадку споживання їжі з часом може призвести до демінералізації скелета і підвищити ризик остеопорозу.

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Постійне вживання багатьох ліків, у тому числі антацидів, проносних і стероїдів, викликає негативний баланс кальцію через зниження абсорбції і збільшення екскреції (виведення) .

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Порушення всмоктування. Розлади травлення, знижують всмоктування жирів, різко знижують біодоступність кальцію з харчових джерел. Неабсорбіровані жири зв'язують кальцій, роблячи його недоступним для засвоєння.



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Дефіцит вітаміну D, поширений серед людей середнього і похилого віку і серед населення в цілому в темні зимові місяці, знижує засвоєння кальцію з раціону.

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У людей з атрофічним гастритом (часто зустрічається у літніх людей) втрата секреції кислоти шлункового соку знижує абсорбцію кальцію з раціону.

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У період менопаузи втрата естрогену прискорює виведення кальцію з скелета і значно збільшує виведення з сечею. До 15-20% мінеральної щільності кісткової тканини скелета може бути втрачено протягом 4-6 років після менопаузи.

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В цілому біодоступність кальцію з молочних продуктів і більшості кальцієвих добавок становить приблизно 25-35%. Кальцій з рослинних джерел, як правило, менш біодоступений через наявність клітковини, фітинової кислоти та оксалатів.

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Оптимально намагатися збалансувати свій раціон максимально враховуючи особливості засвоєння.

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Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко запропонувала список продуктів, багатих цінною клітковиною.

До речі, нутриціолог Ганна Нікольська поділилася чек-листом детокс-продуктів.