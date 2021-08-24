Домашній пробіотик: нутриціолог назвала простий продукт для поліпшення мікрофлори шлунка

В процесі квашення, соління, бродіння, мочіння - це все ферментація, розмножуються корисні бактерії, витісняючи всі патогенні мікроорганізми.

Всі знають, як пробіотична / ферментована їжа позитивно впливає на поліпшення травлення, самопочуття і настрою.

"Засіювання" нашої мікрофлори такими корисними бактеріями сприяє зміцненню імунітету: знижується патогенне навантаження на організм. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.

Процес ферментації - живий процес. Він може супроводжуватися кислим запахом, виділенням бульбашок (згадайте квас). І ферментація не зупиняється (але в холодильнику вона сповільнюється).

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

З кожним днем в таких продуктах стає все більше молочно-кислих бактерій, а самі продукти стають все більш корисними.

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Солоні огірки - корисний пробіотик (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Саме тому ферментовані продукти кожен день (!) змінюють свій смак, колір і запах.

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