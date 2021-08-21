Не допусіть цих помилок: нутриціолог розповіла, як не можна харчуватися під час церковного посту

Успенський піст триватиме до 27 серпня - і щоб ті, хто його дотримуються, зашилалися бадьорими та здоровими, варто не допускати найпоширеніших помилок в харчуванні.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram розповіла, як найкраще харчуватися в піст, щоб організм отримував з їжі все необхідне для життя і здоров'я.

Не забудьте про корисні олії (фото: pexels.com)

Харчування в пост, найпоширеніші помилки:

1. Мінімум нутрієнтів / надлишок простих вуглеводів

При неправильній організації харчування в піст нам заважає постійне відчуття голоду, відсутність насичення. Щоб його компенсувати, ми беремо порожні продукти - швидкі вуглеводи: хліб, батончики, печиво. Або зловживаємо солодкими фруктами.

Це створює ефект ситості (повного шлунка), але не насичує клітини організму.

Підвищення цукру в крові змінюється різким зниженням, і незабаром ми знову хочемо їсти.

Це відбувається через наступну проблему.

2. Недолік білка / жирів

Зазвичай люди не замислюються про рослинні джерела білка і не знають, чим замінити яйця і м'ясо. Або навпаки починають зловживати горіхами, хоча норма горіхів становить 2 ст. л. в день.

Що з'їсти, щоб схуднути: дієтолог назвала один-єдиний продукт для гарної фігури

3. Через незбалансовано складене меню доводиться часто перекушувати, що, в свою чергу, збиває гормональну і травну системи.

Харчування в пост дожно бути комфортним для вас (фото: pexels.com)

4. Рослинні жири

У сучасному харчуванні існує величезний перекіс у бік омега-6 поліненасичених жирних кислот, які є прозапальними, тобто підтримують запальні процеси в організмі.

Співвідношення омега-6 до омега-3 становить 15:1 або 20:1, а оптимальне співвідношення має становити від 2:1 до 5:1.

Більшу частину омега-6 жирних кислот ми отримуємо з м'яса, яєць, молока, вівса і рослинних масел: соняшникової, кукурудзяної, ріпакової. Надмірне споживання омега-6 може викликати запалення і привести до розвитку будь-яких захворювань, в тому числі серця, раку, астми, артриту і депресії.

Для здоров'я та енергії: нутриціолог дала список продуктів, потрібних в кожному холодильнику

5. Не всім людям підходить суворий піст. Наприклад, годуючі, вагітні, люди із захворюваннями щитовидної залози не повинні відмовлятися від тваринного білка в раціоні, оскільки він необхідний для біохімічних реакцій, що відбуваються в організмі.