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Крім йогуртів: лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишечника натуральним способом

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Неділя 22 серпня 2021 13:14
Крім йогуртів: лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишечника натуральним способом Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Завдяки рекламі йогуртів, всі починають приймати корисні бактерії, часто не знаючи, що тільки цього для здоров'я кишечника недостатньо.

Свої - завжди краще, ніж чужі, про це в своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Тому потрібно вирощувати і підтримувати свою мікробіоту. Для цих цілей вона пропонує використовувати пре- і метабіотики.

Ця тема - дуже велика, і по-хорошому потрібно починати з харчування і усунення патогенів. Також важливо навчитися правильно використовувати групу препаратів, що впливають на корисну флору.

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Крім йогуртів: лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишечника натуральним способомКвашена капуста-кращий проіботік (фото: pexels.com)

Чим підтримувати мікрофлору кишечника?

  • Пребіотики
  • Метабиотики
  • Синбіотики
  • Пробіотики

Пребіотики - це харчові волокна, які живлять дружні мікроорганізми.⠀

Варіанти пребіотиків:

- Дисахариди (лактулоза),

- Олігосахариди (фруктоолігосахариди і галактоолігосахариди),

- Полісахариди (целюлоза, пектини, камеді, декстрин, інулін, псілліум та ін.).

Обережно при СИБР ( синдром надлишкового бактеріального росту) - може викликати здуття і погіршення.

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Крім йогуртів: лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишечника натуральним способом

Йогурти - ще не все, що потрібно (фото: pexels.com)

Найбезпечніші - галактоолігосахариди (GOS). Вони не перетравлюються у верхніх відділах кишечника, а тільки в товстому, стаючи справжніми ласощами для біфідо- і лактофлори.

Природними пребіотиками є цільні овочі, ягоди, деякі фрукти, зелень.

Метабіотики - це продукти метаболізму або структурні компоненти пробіотичних мікроорганізмів. Допомагають нормальній флорі рости і розвиватися, а також пригнічують ріст патогенів.

Метабіотики не викликають дискомфорту при СИБР, не вступають в конфлікт з наявною флорою, а тому можуть бути використані при цьому стані.

Природні метабіотики - ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста або комбуча.

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