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Для здоров'я та енергії: нутриціолог дала список продуктів, потрібних у кожному холодильнику

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Середа 18 серпня 2021 19:07
Для здоров'я та енергії: нутриціолог дала список продуктів, потрібних у кожному холодильнику Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Буває, збираєшся в супермаркет купувати продукти на тиждень, а опинившись в магазині, не знаєш, що складати в кошик.

Нутриціолог Анна Біоторіум розповіла у своєму Instagram, що варто завжди тримати в холодильнику: для здоров'я, енергії і гарного настрою усієї родини.

Продукти, які потрібні в кожному холодильнику

  • Масло ДХІ

В Аюрведі дхі вважається лікарським засобом, що володіє омолоджуючу і тонізуючу діями.

Масло збільшує вогонь травлення і допомагає роботі імунітету, покращує роботу кишечника, живить кістковий і головний мозок, нервову тканину і надає благотворну дію на всі тонкі частини тіла.

Синові кладу в кашу - майже столову ложку. Банка у нас йде за кілька днів. Складайте свій сніданок з жирів і білків - і ви отримаєте зовсім іншу енергію, це буде вдячність ваших клітин, які, складаються з білка і жиру.

Дхі стійко при нагріванні і не перетворюється в трансжир - активне джерело передчасного старіння.

Результат здивує: нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість

  • Сприяє стабілізації холестерину в крові (містить лауриновую кислоту)

  • Зміцнює нервову систему (містить вітаміни В і калій)
  • Покращує сполучну і кісткову тканини (містить мідь)
  • Покращує обмін речовин в організмі (містить вітамін С, вітаміни групи B)
  • До речі, є відмінним масажним маслом, так як добре вбирається в шкіру і має зігріваючу дію

Для здоров'я та енергії: нутриціолог дала список продуктів, потрібних у кожному холодильникуАвокадо завжди повинні бути в будинку, на думку нутриціолога (фото: pexels.com)

  • Сир, йогурт, молоді сири (кальцій)

Беру їх на фермі, де корови і кози у вільному випасі і не знають, що таке антибіотики.

Счтаю, не можна позбавляти себе і своїх дітей кисломолочних продуктів: вони багаті білком, мінералами і пробіотиками.

Сир діє на нервову систему, він покращує енергетику організму і дає бадьорість.

Ситно і корисно: нутриціолог назвала найкращий сніданок для продовження молодості

Але, він володіє охолоджуючим дією і може викликати схильність до застуд, а також до запальних процесів в суглобах і хребті, тому часто його рекомендують виключати в холодну пору року. Є секрет - якщо в сир додати дхі, то це може поміняти властивості сиру, тож можна нам насолоджуватися навіть в люту зиму.

Для здоров'я та енергії: нутриціолог дала список продуктів, потрібних у кожному холодильникуМасла варто купувати рослинні і нерафіновані (фото: pexels.com)

Йогурт теж впливає на нервову систему, проте має заспокійливу охолоджуючу дію, на відміну від сиру, який її активізує. Він активізує рух енергії в організмі, надає людині бадьорість і психічний тонус.

  • Риба холодних морів.
  • Нерафінований яблучний оцет.
  • Лимон.
  • Авокадо.
  • Яйце.
  • Зелень.
  • Нерафіновані рослинні олії: гарбузове, авокадо, оливкова.

Раніше нутриціолог дала рецепт корисного домашнього морозива.

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