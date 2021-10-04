Екстрена допомога: дієтолог розповіла, як назовсім позбутися герпесу

Перше, що потрібно робити, коли з'являються натяки герпесу, обробити уражені місця колоїдним сріблом. Якщо встигнете зреагувати вчасно, то є шанс зупинити висипання. Це екстрена допомога.

Як швидко прибрати герпес (фото: pexels.com)

Але що робити, якщо вірус герпесу є в організмі - і в дуже високих показниках. З ним треба розбиратися, і чим раніше, тим краще. Це не тільки естетична проблема, віруси герпесу асоціюються з набагато більш серйозними проблемами. Не хочу лякати, повірте на слово.

Є антибіотик, який застосовують при лікуванні герпесу. Як ви здогадуєтеся, я не рекомендую його використовувати. Не факт, що вб'єте герпес, а ось залишки своєї мікрофлори доб'єте точно, плюс токсичне навантаження на печінку і нирки.

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Щоб не довелося ходити в масці, поки герпес не пройде (фото: pexels.com)

Як прибрати герпес: поради дієтолога

Колоїдне срібло - спектр впливу поширюється на 650 видів бактерій, тоді як спектр дії антибіотиків 5-10 видів. Тут все очевидно.

Додам тільки, що колоїдне срібло можна давати дітям з перших днів життя. І я кажу саме про срібло високого ступеня очищення, за всіх виробників не ручаюся.

За дАрко - це рослинний аналог антибіотиків. Я дуже люблю цю добавку, тому що у неї дуже висока ефективність в боротьбі з вірусами, бактеріями, грибами, паразитами. Її успішно використовують навіть при онкозахворюваннях.

Котячий кіготь - комплекс з ункарії, астрагалу та ехінацеї. Застосовується при різного роду інфекціях: вірусних, бактеріальних, грибкових. Дуже добре справляється з оперізуючим лишаєм і генітальним герпесом.