Экстренная помощь: диетолог рассказала, как насовсем избавиться от герпеса

Вирус герпеса давно атаковал большую часть планеты, а особенно хорошо он себя "чувствует" в осенний период.
Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она подробно рассказала, как ей удалось побороть вирус самостоятельно.
Первое, что нужно делать, когда появляются намеки герпеса, обработать пораженные места коллоидным серебром. Если успеете среагировать вовремя, то есть шанс остановить высыпания. Это экстренная помощь.
Но что делать, если вирус герпеса есть в организме - и в очень высоких показателях. С ним надо разбираться, и чем раньше, тем лучше. Это не только эстетическая проблема, вирусы герпеса ассоциациируются с гораздо более серьезными проблемами. Не хочу пугать, поверьте на слово.
Есть антибиотик, который применяют при лечении герпеса. Как вы догадываетесь, я не рекомендую его использовать. Не факт, что убьете герпес, а вот остатки своей микрофлоры добьете точно, плюс токсическая нагрузка на печень и почки.
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Коллоидное серебро - спектр воздействия распространяется на 650 видов бактерий, тогда как спектр действия антибиотиков 5-10 видов. Здесь все очевидно.
Добавлю только, что коллоидное серебро можно давать детям с первых дней жизни. И я говорю именно про серебро высокой степени очистки, за всех производителей не ручаюсь.
Кошачий коготь - комплекс из ункарии, астрагала и эхинацеи. Применяется при различного рода инфекциях: вирусных, бактериальных, грибковых. Отлично справляется с опоясывающим лишаем и генитальным герпесом.
Конечно, я делюсь с вами этими добавками не для того, чтобы вы занялись самолечением. Для наружного применения смело используйте серебро. А вот для того, чтобы качественно и без побочных эффектов побороть вирус насовсем, сначала нужно привести в порядок кишечник. Без подготовки могут усилиться высыпания. Лучше обратиться к специалисту.
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