Зміцнює імунітет, бореться з паразитами: нутриціолог назвала один засіб для тих, хто часто хворіє
У період осінніх застуд суперфуди, які посилюють захисні сили організму, боряться з паразитами і сприяють відновленню від запальних процесів - маст-хев в кожній аптечці.
Нутриціолог, фахівець зі здорового харчування, Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram назвала один простий засіб, що допоможе і дорослим, і дітям.
Вона дала схему лікування і рекомендації по прийому засобу в якості профілактики.
Активна осінь без застуд! (фото: pexels.com)
Вогнівка бджолина - справжній суперфуд для:
- серця і судин
- профілактики інфекційних захворювань
- виношування здорових дітей
- підвищення витривалості
Вогнівка - це метелик, личинки якого живуть у вуликах з бджолами, харчуються маточним молочком, пилком і пергою, прополісом і медом і накопичують в своєму організмі біологічно активні речовини продуктів бджільництва, біофлавоноїди, антиоксиданти, ферменти і амінокислоти.
Вогнівка рекомендується:
- дітям, часто хворіють, і дорослим для підвищення імунітету,
- спортсменам та при підвищених фізичних навантаженнях,
- вагітним жінкам для поліпшення харчування та імунної функції плаценти, кровообігу, попередження викиднів,
- для нормалізації тиску і серцевого ритму при аритмії, тахікардії,
- при відновленні після операцій, травм і запальних процесів,
- при бронхолегеневих захворюваннях - покращує відходження мокроти з бронхів, має протизапальну дію,
- для відновлення після інсульту.
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Також вогнівка ефективна
- у боротьбі з паразитами і бактеріями, завдяки активному ферменту церазі,
- сприяє засвоєнню кальцію,
- перешкоджає утворенню спайок, швів і рубців, поступово розчиняє жировики, кісти, гематоми,
- допомагає розщеплювати і засвоювати білки,
- при зовнішньому застосуванні сприяє регенерації тканин при порізах, фурункулах, псоріазі, екземі,
- підвищує активність сперматозоїдів,
- нормалізує роботу нервової системи (може допомогти при панічних атаках, поліпшити сон),
- пригнічує розвиток синьогнійної палички, золотистого стафілокока, бактерії хелікобактер пілорі,
- допомагає роботі мітохондрій: додає енергію, підвищує тонус і настрій,
- допомагає виводити токсини: показана при прийомі антибіотиків, хіміотерапії.
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Осінь в радість, без інфекцій і застуд (фото: pexels.com)
Схема прийому вогнівки
- Профілактика
Приймати 1 капсулу всередину 2 рази на день за 30 хвилин до їжі, запиваючи невеликою кількістю води. Рекомендується приймати курсом 30 днів.
- При хворобі
Приймати по 2 капсули всередину 2 рази на день за 30 хвилин до їжі, запиваючи невеликою кількістю води.
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