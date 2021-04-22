Щоб енергія кипіла: список продуктів, від яких краще відмовитися

Фахівець з функціональної медицини назвала, які помилки в харчуванні можуть коштувати людині величезного енергетичного запасу.

"Бережіть себе і свій організм, не змушуйте його витрачати енергію даремно", - порадила Йенсен.

Кава краде енергію (фото: instagram.com/food4vita)

Кава-збиває цукор в крові. Після чашечки (а то й не однієї) день проходить в стилі американських гірок: зліт - падіння - зліт. Причому, кожен наступний зліт буде вже не таким високим, як попередній.

Алкоголь-навантажує печінку, порушує сон, робить нас млявими. Його краще залишити для особливих випадків. Якщо випивати трішки кожен день, то наслідків можна і не відчувати, адже вони звичні. Але вони є, і немаленькі.

Цукор (і всі солодощі) - також збиває рівень цукру в крові. Наслідки ті ж, що з кавою, плюс - "бонуси": ранні зморшки, зайва вага, інсулінова резистентності, підвищений холестерин...

Харчові добавки в продуктах харчування - додають печінки роботи. Замість виведення токсинів, вона займається терміновою евакуацією хімії. Тут також може ховатися причина головних болей.

Медикаменти-навантаження на печінку. Звичайно, є життєво необхідні медикаменти. Але якщо просто розболілися голова або живіт, краще вжити інших заходів. Наприклад, проти головних болей допомагає вітамін С і вода, а при менструальних - магній.

Продукти, які складно засвоюються - на їх перетравлення організм витрачає багато енергії. До них відносяться: