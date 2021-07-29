Це точно спрацює: нутриціолог назвала топ-5 способів налагодити травлення
Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Як налагодити травлення, щоб воно працювало, як швейцарський годинник? Як позбутися від здуття і від запорів у дорослих і дітей?
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова написала у своєму Instagram, що, в більшості випадків, дана проблема вирішувана. І, якщо це "просто запор" та інших симптомів, які могли б насторожити, немає, то є рекомендації, які точно допоможуть.
Як налагодити травлення: поради, які дійсно працюють
- Вода: 30 мл чистої води на 1 кг ваги щодня.
- Клітковина: у кожен прийом їжі додаємо овочі. Кожен. Прийом. Їжі. І овочів повинно бути більше, ніж усього іншого. Додайте зелень.
- Підтримуємо жовчевідтік. Перед кожним прийомом їжі п'ємо: артишок, кульбабу. Міняємо трави кожні 2-4 тижні. Трави вибираємо тільки чисті! Це важливо! Більшість трав забруднені важкими металами і цвіллю. Додайте лецитин і гарбузове масло.
- Рух і масаж живота. Не менше години фізичної активності в день (можна ускладнити і включити ходьбу гусячим кроком, повзання на четвереньках і по-пластунськи дітям і дорослим).
- Масаж живота - круговими рухами за годинниковою стрілкою.
Можна додати ефірні масла фенхеля, анісу. Важливо - це повинні бути 100% ефірні масла, не аптечні.
Виключити назавжди: нутриціолог назвала продукти, шкідливі для жовчного міхура
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Виключіть з харчування: продукти з білого борошна, цукор; обмежте рис білий і пшоно.
Як позбутися від запорів (фото: pexels.com)
Що може допомогти прямо зараз:
- Вода донат магнію 150 мл в день дитині до 3-х років; 200 мл - дітям від 3 до 7 років; 300-400 мл - дітям старше 7 років і дорослим (приблизні дозування, точні - за призначенням лікаря).
- Сенна (тільки дорослим, ознайомтеся з протипоказаннями).
- Продукти для поліпшення травлення - ківі, цитрусові, інжир, курага, чорнослив.
- А також дуже важливо опрацювати психосоматику запору. Дітям до 7 років - через маму.
Раніше нутриціолог поділилася, як підтримати і відновити печінку.