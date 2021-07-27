Виключити назавжди: нутриціолог назвала продукти, які є шкідливими для жовчного міхура

Як зберегти здоров'я жовчного міхура? По-перше, варто викинути з раціону цілий ряд продуктів, які погано на нього впливають.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.

Продукти, які шкідливі для жовчного міхура, пропоную розділити на 2 частини: ті, які варто виключити назавжди, оскільки вони пригнічують весь організм, і ті, які заважають відтоку жовчі.⠀

Топ продуктів, які варто виключити назавжди

Цукор,

Біла мука,

Дріжджі хлібопекарські,

Трансжири.

Назви, за якими ховаються трансжири: маргарин, спред, кондитерський жир, замінник молочного жиру, замінник какао масла, еквівалент какао масла, рафіновані дезодоровані масла, кулінарний жир, частково гідрогенізований рослинний жир, гідрогенізована рослинна олія, рослинна олія (якщо немає уточнення, яке), фритюр, жир для смаження, комбінований жир.

Перероблені продукти - це продукти, що пройшли цілий каскад стадій обробки:

- Продукти позбавлені клітковини,

- У них поганих і непотрібних калорій (швидких вуглеводів) значно більше,

- У них немає вітамінів, мінералів або вони додані в синтетичній формі,

- У них багато солі, цукру та інших спецій, для додання смаку і вироблення в вас бажання з'їсти ще і купити ще (маркетинг, друзі, нічого особистого),

- Надлишок омега-6 (якраз провокує запалення, але зате дозволяє товару довше пролежати на полиці),

- Штучні інгредієнти - в цьому прямо зашкалюють всі продукти переробки.

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Фастфуд увійшов до списку продуктів, які варто виключити з раціону назавжди (фото: pexels.com)

Фастфуд,

Алкоголь (крім червоного сухого вина) може посилити запалення і привести до "синдрому дірявого кишечника", який веде до запалення по всьому тілу.⠀

А також:

газовані напої, синтетичний оцет,

Фермерська риба (найбільш відома: лосось, форель, сібас, дорадо. Пам'ятайте, що креветки часто бувають фермерськими),

смажене,

магазинна курка,

фруктові соки,

продукти з індивідуальною непереносимістю.⠀

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Фруктові соки, особливо - магазинні, теж пора викинути з раціону (фото: pexels.com)

Другий список - продукти, що порушують відтік жовчі: