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Це посилить імунітет і поверне енергію: нутриціолог розповіла, як провести домашній детокс

Автор: Тетяна Турчанікова

Детоксикація організму – це основа, з якої варто починати оздоровлення організму. Процес детоксикації і функціонування органів шлунково-кишкового тракту безпосередньо пов'язані.

Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Детокс допомагає:

  • Знизити метеоризм і здуття
  • Відновити стілець
  • Знизити ризик розвитку жовчнокам'яної хвороби
  • Відновити засвоєння вітамінів і мінералів
  • Знизити розростання патогенної мікрофлори
  • Знизити хронічне запалення
  • Профілактувати захворювання шлунково-кишкового тракту: панкреатити, ГЕРХ, холецистити, СИБР, СИГР, гастриту і т.д.

Помічники в детоксикації (фото: pexels.com)

Як провести детокс

Ці 6 пунктів допоможуть почати очищення організму в домашніх умовах:

  1. Налагоджуємо водний режим. Обов'язково випивати свою норму води в день, щоб токсини могли вивестися з сечею.
  2. Вводимо в раціон більшу кількість клітковини: зелень (кінза, кріп, шпинат, петрушка, салат) всі овочі (особливо хрестоцвіті), фрукти з низьким глікемічним індексом (яблука, груші, ягоди).
  3. При порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту виключити продукти, що сприяють газоутворення: груші, кавуни, абрикоси, вишня, абрикос, спаржа, фініки, інжир, квашена капуста, бобові, мед.
  4. Виключаємо цукор, молочні продукти, борошняне, глютен, трансжири, алкоголь, арахіс, сіль у великій кількості, сухофрукти і фрукти з високим глікемічним індексом.
  5. Кава, зелений і чорний чай замінюємо на трав'яні чаї (меліса, ромашка, імбир, м'ята).
  6. Допомагаємо детоксу альтернативними методами: баня, лімфодренажний масаж або зарядка, масаж сухою щіткою, фізичні навантаження, контрастний душ.

Додавати:

  • ферменти – для полегшення процесу перетравлення;
  • магній – підтримує детоксикацію, покращує роботу нервової системи;
  • хлорофіл – підтримує детокс.

Також варто включити в спосіб життя рухову активність, мінімально 10000 кроків в день.

Сон – не менше 8 годин.

Ретельно стежимо за гігієною рота, очищаємо язик скребком, полощемо рот кокосовим маслом.

Введіть ці пункти в повсякденне життя – і ваше самопочуття зміниться в кращу сторону!

Раніше нутриціолог розповіла, як їй вдається не підхопити вірус вже котрий рік.

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