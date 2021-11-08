Головна причина одна: дієтолог розповіла, звідки береться хронічна втома

"Втомилася бути втомленою. Всі вихідні відпочивала, а все одно - втома. Лягла спати вчасно, а все одно не виспалася. Встала вранці з ліжка, а вже втомлена!", - з такими скаргами звертаються клієнти до фахівця з харчування. Кому ще знайомі ці неприємні симптоми?
Дієтолог Марина Сергєєва розповіла у своєму Instagram, що медицина називає це "симптомом хронічної втоми".
А хтось назве це лінню. Але, не поспішайте звинувачувати свою близьку людину! У цього симптому, дуже схожому на лінь, є багато причин.
Хронічна втома, сонливість, депресії, пригнічений настрій, зайва вага, сухе волосся і шкіра.⠀
Брак заліза призводить до гіпоксії, дефіциту кисню який потрібно клітинам, органам і тканинам.
Якщо ви - любитель солодкого, переглянете свій раціон харчування. Можливо, ви в дефіциті жирів, що теж призводить до гіпоксії.
Як бачите, причин поганого самопочуття - маса, але не варто впадати у відчай або, того гірше, пускати все на самоплив, компенсувати втому великими дозами кофеїну. Краще розібратися в причинах і усунути їх раз і назавжди.
Не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця, в процесі консультації він допоможе знайти причини втоми, залишиться лише підтвердити їх аналізами і скласти індивідуальну оздоровчу програму.
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