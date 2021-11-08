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Головна причина одна: дієтолог розповіла, звідки береться хронічна втома

Автор: Тетяна Турчанікова

"Втомилася бути втомленою. Всі вихідні відпочивала, а все одно - втома. Лягла спати вчасно, а все одно не виспалася. Встала вранці з ліжка, а вже втомлена!", - з такими скаргами звертаються клієнти до фахівця з харчування. Кому ще знайомі ці неприємні симптоми?

Дієтолог Марина Сергєєва розповіла у своєму Instagram, що медицина називає це "симптомом хронічної втоми".

А хтось назве це лінню. Але, не поспішайте звинувачувати свою близьку людину! У цього симптому, дуже схожому на лінь, є багато причин.

Хронічна втома не виникає нізвідки (фото: pexels.com)

Несподівані причини вічної втоми⠀

  • Гіпотиреоз - це захворювання, при якому щитовидна залоза не виробляє достатню кількість гормонів. У 70-80 % випадків саме через неї страждає якість життя, це головная причина.

Хронічна втома, сонливість, депресії, пригнічений настрій, зайва вага, сухе волосся і шкіра.

  • Залізодефицит, анемія. Якщо є питання до щитовидної залози, залізодефіцит точно є. Вони йдуть рука об руку.

Брак заліза призводить до гіпоксії, дефіциту кисню який потрібно клітинам, органам і тканинам.

  • Незбалансоване харчування, високий рівень цукру крові та інсуліну.

Якщо ви - любитель солодкого, переглянете свій раціон харчування. Можливо, ви в дефіциті жирів, що теж призводить до гіпоксії.

Варто розібратися зі своїм харчуванням (фото: pexels.com)

  • Токсини. Вони з'являються в організмі з різних причин і отруюють наш організм, приводячи до хронічної втоми:
  1. паразити, гриби виділяють велику кількість токсинів
  2. неперетравлена їжа
  3. хронічні запори
  4. алкоголь і нікотин
  5. несприятлива екологія
  • Дефіцити вітамінів і микроэлементов також можуть привести до хронічної втоми.

Як бачите, причин поганого самопочуття - маса, але не варто впадати у відчай або, того гірше, пускати все на самоплив, компенсувати втому великими дозами кофеїну. Краще розібратися в причинах і усунути їх раз і назавжди.

Не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця, в процесі консультації він допоможе знайти причини втоми, залишиться лише підтвердити їх аналізами і скласти індивідуальну оздоровчу програму.

Раніше лікар-ендокринолог розповіла, що особливо шкодить щитовидці, уникайте ці 6 пунктів.

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