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Головний антиоксидант: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб не хворіти восени

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Понеділок 13 вересня 2021 19:01
Головний антиоксидант: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб не хворіти восени Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Цей продукт - дуже простий, в ньому є маса вітамінів, загалом, ідеально для сезону застуд, восени він потрібен в кожному холодильнику.

Цей продукт - ягоди, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Включаючи ягоди в свій щоденний раціон, ви можете якісно поліпшити стан вашого здоров'я. Будь ласка, їжте і давайте дітям екологічно чисті ягоди щодня, заморожуйте на зиму. Не позбавляйте себе цінних, легко засвоюваних вітамінів.

Головний антиоксидант: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб не хворіти восениНе позбавляйте себе вітамінов (фото: pexels.com)

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10 вагомих причин, щоб почати їсти ягоди кожен день

1. Ягоди - головний антиоксидантний продукт!

Антиоксиданти допомагають обмежити агресію вільних радикалів, які можуть спровокувати безліч захворювань, викликаних окислювальним стресом (онкологія, ожиріння, діабет, метаболічний синдром, серцево-судинні захворювання, неврологічні розлади).

2. Знижують рівень цукру в крові, профілактика інсулінорезистентності.

3. Ягоди містять м'яку клітковину, сприяє нормалізації травлення.

4. Темні ягоди - чемпіони за вмістом вітамінів і мінералів.

5. Ягоди допомагають боротися з хронічним запаленням в організмі.

6. Знижують рівень холестерину.

7. Підтримують роботу судин.

8. Зберігають молодість шкіри, одні з найкращих anti-age продуктів.

9. Знижують загальний алергічний фон (полуниця, чорниця, шипшина, брусниця багатьом дітям допомагають позбавиться від алергії).

10. Є онкопротекторами.

Головний антиоксидант: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб не хворіти восениЯгоди можна заморозити - і їсти всю зиму (фото: pexels.com)

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Список найкорисніших ягід:

  • лохина
  • малина
  • лимонник
  • чорноплідна і червона горобина
  • обліпиха
  • ожина
  • журавлина
  • брусниця
  • калина
  • кизил
  • гльод

Раніше нутриціолог дала список продуктів, щоб осіння депресія пройшла повз вас.

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