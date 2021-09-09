Без осінньої депресії: нутриціолог назвала топ продуктів для поліпшення настрою
Осіння депресія, перепади настрою, смуток без особливої причини... - знайомо? А тепер уявіть собі, що все перераховане може пройти і проходить повз дуже і дуже багатьох людей - і їх секрет в... харчуванні.
Спеціаліст з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram назвала кращі продукти від депресії по Аюрведі.
Гарний настрій часто залежить від харчування (фото: pexels.com)
Продукти від депресії і поганого настрою повинні бути багаті вітамінами, мікроелементами, мінералами, тканинами (клітковиною), вуглеводами, жирами, білками і різними хімічними сполуками.
Це так, але Аюрведа зосереджує увагу ще й на енергіях, які в продуктах містяться. Для виходу з депресії краще використовувати продукти, насичені силою благості.
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Кращі продукти від депресії по аюрведі ⠀
- Аніс - солодкувата спеція, що містить багато енергії доброти і благості. Підвищує оптимізм, покращує настрій. Мелений аніс я люблю в чаї.
- Бодян - підвищує життєрадісність, усуває перенапруги і депресії.
- Банан - ним я снідаю! Дає спокій і оптимізм, позитивно впливає на мислення і емоції, пом'якшує жорсткий характер.
- Барбарис - підвищує оптимізм. Сушений барбарис теж підходить, можна подрібнити і додавати в чай або інші напої. Вживати краще вранці, але можна і вдень.
- Груша - містить в собі багато енергії радості, сильно підвищує оптимізм, тому є відмінним засобом підвищення настрою.
- Золотий корінь (Родіола рожева) - сильний натуральний засіб від депресії, тому можна використовувати тільки вранці в невеликих кількостях (додавати порошок в напій або пожувати шматочок корінця). Вдень і ввечері золотий корінь краще не вживати. Може викликати перезбудження нервової системи.
Потрібні спеції - і ніякої осінньої депресії (фото: pexels.com)
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- Кардамон зелений (відрізняється від чорного зовнішнім виглядом - зелена коробочка і світлі зернятка всередині) - корисна спеція, яка крім безлічі корисних лікувальних властивостей, усуває депресивні стани. Можна вживати в будь-який час доби.
- Малина - підвищує настрій, дає оптимізм, збільшує життєрадісність.
- Манго - сам по собі корисний продукт, коли стиглий. У нашій країні не росте, тому я віддаю перевагу сушеному органічному.
- Молоко - продукт благості по Аюрведі, що приносить заспокоєння. Пити (сирим) краще ввечері перед сном або вранці до сходу сонця. Можна додавати більшість солодкуватих спецій, мед. На ніч добре пити трохи підсолоджене гаряче молоко з кардамоном і фенхелем, також можна додати трохи мускатного горіха.
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