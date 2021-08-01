Гормональна молодість: нутриціолог дала докладне корисне меню на цілий день
Ми так часто чуємо фразу, мовляв, "потрібно харчуватися правильно", але коли опиняємося в супермаркеті, губимося і не знаємо, що ж покласти в свій кошик.
Нутріолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала докладний приклад меню на цілий день, щоб продовжити гормональну молодість.
Що з'їсти корисного: меню на цілий день
- Сніданок:
- Пшоно на кокосовому молоці і з горіхами кешью;
- Салат з припущеного шпинату, авокадо, проростків і насіння;
- Порція квашеної капусти або бутерброд з цільнозернового хліба, з хумусом, авокадо і щучою ікрою, прикрашений насінням;
- порція ферментованих огірків;
- жіночий чай для балансу: листя малини, кропива, дягель (дуже хороший в менопаузу, прибирає симптоми), іван чай ферментований.
На сніданок корисно авокадо (фото: pexels.com)
- Обід:
- Суп-пюре з гарбуза і моркви з імбиром і куркумою;
- парова індички / кролик / печінка / нут + гречка зелена ( або пророщена);
- великий салат зі шпинату з горіхом пекан, гранатовими зеренами, сирим буряком і попередньо обсмаженим бататом (солодка картопля), з соусом: оливкова олія гранатовий сік, фруктовий оцет, діжонська гірчиця.
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Суп-пюре - відмінно для обіду (фото: pexels.com)
- Перекус:
- 2-3 бразильських горіха з ягодами / мигдальне молоко з какао і ягодами годжі / зелений смузі на кокосовій воді з порцією протеїну.
- Вечеря:
- Риба / морепродукти / сочевиця + кіноа + брокколі і салатна зелень будь-яка (мангольд, снить, листя кульбаби, рукола, кейл) + гарбузове насіння + оливки;
- Золоте молоко: суміш куркуми, кокосового масла, молока і зігріваючих спецій.
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Морепродукти для вечері (фото: pexels.com)
Висновок, що потрібно робити для продовження молодості наших гормонів:
- Максимально урізноманітніть раціон здоровими продуктами.
- Не забувайте контролювати норму споживання жирів і білків.
- Виключіть токсичні засоби по догляду за собою, побутову хімію замініть на екозасоби,
- Перестаньте спілкуватися з токсичними людьми і знизьте шумові шлаки (новини, гучна немелодична музика і т.п.).
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