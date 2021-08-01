Гормональна молодість: нутриціолог дала докладне корисне меню на цілий день

Ми так часто чуємо фразу, мовляв, "потрібно харчуватися правильно", але коли опиняємося в супермаркеті, губимося і не знаємо, що ж покласти в свій кошик.

Нутріолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала докладний приклад меню на цілий день, щоб продовжити гормональну молодість.

Що з'їсти корисного: меню на цілий день

Сніданок:

- Пшоно на кокосовому молоці і з горіхами кешью;

- Салат з припущеного шпинату, авокадо, проростків і насіння;

- Порція квашеної капусти або бутерброд з цільнозернового хліба, з хумусом, авокадо і щучою ікрою, прикрашений насінням;

- порція ферментованих огірків;

- жіночий чай для балансу: листя малини, кропива, дягель (дуже хороший в менопаузу, прибирає симптоми), іван чай ферментований.

На сніданок корисно авокадо (фото: pexels.com)

Обід:

- Суп-пюре з гарбуза і моркви з імбиром і куркумою;

- парова індички / кролик / печінка / нут + гречка зелена ( або пророщена);

- великий салат зі шпинату з горіхом пекан, гранатовими зеренами, сирим буряком і попередньо обсмаженим бататом (солодка картопля), з соусом: оливкова олія гранатовий сік, фруктовий оцет, діжонська гірчиця.

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Суп-пюре - відмінно для обіду (фото: pexels.com)

Перекус:

- 2-3 бразильських горіха з ягодами / мигдальне молоко з какао і ягодами годжі / зелений смузі на кокосовій воді з порцією протеїну.

Вечеря:

- Риба / морепродукти / сочевиця + кіноа + брокколі і салатна зелень будь-яка (мангольд, снить, листя кульбаби, рукола, кейл) + гарбузове насіння + оливки;

- Золоте молоко: суміш куркуми, кокосового масла, молока і зігріваючих спецій.

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Морепродукти для вечері (фото: pexels.com)

Висновок, що потрібно робити для продовження молодості наших гормонів: