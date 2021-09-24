Говорять про дефіцит кальцію: нутриціолог розповіла, звідки беруться камені в нирках

Як би не парадоксально це звучало для багатьох лікарів і пацієнтів, але камені в нирках - це ознака дефіциту кальцію в організмі, а також інших дефіцитів. Але ніяк не його передозування.
Про це у своєму Instagram розповіла фахівець з харчування, нутриціолог Наталія Нутрі.
Більше кальцію - менше ризику каменів у нирках (фото: pexels.com)
Ще в далекому 1993 році Гарвардська медична школа опублікувала статтю під назвою "Кальцій скорочує ризик каменів у нирках". У ній говорилося, що люди, які споживають велику кількість кальцію з їжею, значно рідше страждають каменями в нирках.
Всі люди з конкрементами (каменем або / і піском) в нирках обов'язково мають супутнє захворювання, що свідчить про дефіцит кальцію, - остеопенія або остеопороз, руйнування зубів, артрози, судоми нижніх кінцівок і т. д.
Так що ж це тоді - надлишок кальцію? Камені в нирках означають тільки те, що кальцій інтенсивно виводиться з організму. Це завжди діагностична ознака виведення, втрати кальцію організмом і розвитку серйозного дефіциту. Кальцій в нирках завжди ендогенного походження - тобто свій, рідний, з кісток і зубів, який призводить до остеопорозу.
Камені в нирках і ламкість кісток - це наслідок одного стану.
Справа в тому, що кальцій - життєво важливий елемент, настільки важливий, що без нього не працює жодна клітина в нашому організмі. Певний обсяг кальцію постійно повинен циркулювати в кров'яному руслі.
Якщо кальцій не надходить з їжі, то остеокласти під впливом гормонів руйнують кістковий мінеральний матрикс, щоб витягнути кальцій з зубів і кісток - і відправити його в кровоносне русло.
Тут важливе значення має вітамін Д. Внаслідок зниженого вмісту кальцію і дефіциту вітаміну Д відбувається активація вироблення паратеріодного гормону.
При підвищеному рівні цього гормону руйнування кісткової тканини переважає над її утворенням, що призводить до порушення мінеральної щільності кісткової тканини.
Також підвищений рівень паратеріодного гормону стимулює зворотне всмоктування кальцію в канальцях ниркової тканини - і тим самим знижує виведення кальцію з сечею. Саме це і призводить до утворення каменів у нирках.
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