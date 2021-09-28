Ідеальний сніданок: дієтолог назвала найкорисніший продукт на осінь і зиму

Щоб заповнити дефіциту жирів в раціоні восени та взимку, нам потрібні корисні ненасичені жири.

Тому завдання, розповіла дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram, - знайти продукти, багаті ненасиченими жирними кислотами, а саме омега-3. Не 6 і не 9. Печінка тріски - один з тих самих продуктів, який містить у великій кількості омегу-3.

Корисний бутерброд (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Коли ми не знаємо, корисний продукт чи ні, для початку треба розуміти його склад по БЖУ.

БЖУ печінки тріски - 4,2 / 65,7 / 1,2

Калорійність - 613 ккал на 100 г

Що бачимо: є трохи білка, багато жиру і практично немає вуглеводів. Нам підходить.

Восени корисні жири особливо потрібні (фото: pexels.com)

Далі дивимося, які вітаміни і мікроелементи містить:

Вітамін D, К, А, Е, В9, натрій, кальцій, фосфор, залізо, йод і омега-3.

Тобто, всі жиророзчинні вітаміни в складі є. Це дуже добре.

Найчастіші дефіцити, які зустрічаю в своїй практиці, це вітамін D, залізо, йод. Буде користь від печінки тріски? Звичайно, буде!

Але, бачимо високу калорійність. Якщо з'їсти 100 гр, це буде рівнозначно цілому прийому їжі. Тому, не захоплюємося. Користь величезна, але міру треба знати.

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Як вживати печінку тріски?