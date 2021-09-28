Идеальный завтрак: диетолог назвала самый полезный продукт на осень и зиму

Чтобы восполнить дефицит жиров в рационе осенью и зимой, нам нужны полезные ненасыщенные жиры.

Поэтому задача, рассказала диетолог Марина Сергеева в своем Instagram, - найти продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами, а именно омега-3. Не 6 и не 9. Печень трески - один из продуктов, который содержит в большом количестве омегу-3.

Полезный бутерброд (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Когда мы не знаем, полезен продукт или нет, для начала надо понимать его состав по БЖУ.

БЖУ печени трески - 4,2 / 65,7 / 1,2

Калорийность - 613 ккал на 100 г

Что видим: есть немного белка, много жира и практически нет углеводов. Нам подходит.

Осенью полезные жиры особенно нужны (фото: pexels.com)

Дальше смотрим, какие витамины и микроэлементы содержит:

Витамин D, К, А, Е, В9, натрий, кальций, фосфор, железо, йод и омега-3.

То есть, все жирорастворимые витамины в составе есть. Это очень хорошо.

Самые частые дефициты, которые встречаю в своей практике, это витамин D, железо, йод. Будет польза от печени трески? Конечно, будет!

Но, видим высокую калорийность. Если съесть 100 гр, это будет равнозначно целому приему пищи. Поэтому, не увлекаемся. Польза огромная, но меру надо знать.

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Как употреблять печень трески?