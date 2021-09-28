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Идеальный завтрак: диетолог назвала самый полезный продукт на осень и зиму

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Вторник 28 сентября 2021 09:09
Идеальный завтрак: диетолог назвала самый полезный продукт на осень и зиму Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы восполнить дефицит жиров в рационе осенью и зимой, нам нужны полезные ненасыщенные жиры.

Поэтому задача, рассказала диетолог Марина Сергеева в своем Instagram, - найти продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами, а именно омега-3. Не 6 и не 9. Печень трески - один из продуктов, который содержит в большом количестве омегу-3.

Идеальный завтрак: диетолог назвала самый полезный продукт на осень и зимуПолезный бутерброд (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Когда мы не знаем, полезен продукт или нет, для начала надо понимать его состав по БЖУ.

  • БЖУ печени трески - 4,2 / 65,7 / 1,2
  • Калорийность - 613 ккал на 100 г

Что видим: есть немного белка, много жира и практически нет углеводов. Нам подходит.

Идеальный завтрак: диетолог назвала самый полезный продукт на осень и зиму

Осенью полезные жиры особенно нужны (фото: pexels.com)

Дальше смотрим, какие витамины и микроэлементы содержит:

  • Витамин D, К, А, Е, В9, натрий, кальций, фосфор, железо, йод и омега-3.

То есть, все жирорастворимые витамины в составе есть. Это очень хорошо.

Самые частые дефициты, которые встречаю в своей практике, это витамин D, железо, йод. Будет польза от печени трески? Конечно, будет!

  • Но, видим высокую калорийность. Если съесть 100 гр, это будет равнозначно целому приему пищи. Поэтому, не увлекаемся. Польза огромная, но меру надо знать.

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Как употреблять печень трески?

Я люблю намазать на хлебец, положить сверху ломтик огурца и лист салата. На завтрак - идеально. Из печени трески можно делать вкусные паштеты и салаты с овощами.

И самое важное - выбрать качественную печень трески. Важно, чтобы она была кусочками, а не в виде паштета с непонятным составом.

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