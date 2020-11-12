Інтим і задоволення від нього: нутриціолог розповіла, як пов'язані травлення і лібідо

Нутриціолог розповіла, чим харчуватися для енергії і високого лібідо

Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем і двічі мама. Не так давно вона розповіла, чим годувати дітей і як харчуватися батькам в холодну пору року. А зараз нутриціолог вирішила сконцентрувати увагу фоловерів на питанні більш інтимного характеру - лібідо. Виявляється, бажання близькості нерозривно пов'язане зі станом травлення людини.

"Лібідо і травлення. Тема лібідо досить складна і, зрозуміло, тут беруть участь як фізіологічні, так і психологічні фактори. Проте дослідження показують, що стан нашого травлення - це теж один з важливих чинників того, наскільки часто у нас з'являється бажання інтимної близькості і наскільки ми отримуємо задоволення від неї.

Надя Андрєєва впевнена, що печія - не сексі (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Ні для кого не секрет, що здуття, відрижка, гази або печія вже точно не надто сексі.

Крім негативних симптомів травлення, важливо пам'ятати про те, що наш кишечник складається з мільйонів нейронів, які постійно посилають імпульси в мозок. Вони, зокрема, відповідають за наше бажання інтимної близькості. Наш кишечник можна назвати черевний мозком, він володіє своєю нервовою системою.

Крім цього у кишечнику виробляється величезна кількість нейротрансмітерів, і ці нейротрансмітери передають повідомлення нашої центральної системи і мозку через вагусный (блукаючий) нерв. Повідомлення, які вони передають нашому мозку, багато в чому залежать від здоров'я нашого мікробіома і бактерії, які живуть у нас в кишечнику, впливають на наш емоційний стан, на роботу осі кишечник-мозок і також на виробництво важливих нейротрансмітерів.

Один з таких нейротрансмітерів - це серотонін, 90% якого виробляється саме в кишечнику, а не в мозку, як думали раніше. Роль серотоніну полягає не тільки в тому, щоб підняти наш настрій, він також відповідає за те, наскільки багато кровотоку ми отримуємо певні ділянки тіла, у тому числі геніталії. Серотонін і його кількість визначає і те, наскільки глибоко ми можемо відчувати і проживати оргазм.

Саме за рахунок бактерій здорового кишечника, впливають на виробництво серотоніну, ми можемо сказати, що травлення буде досить сильно впливати і на те, наскільки часто ми хочемо інтимної близькості і наскільки сильно ми отримуємо задоволення від неї.

На здоров'я мікробіома впливає надмірне використання антибіотиків, неправильне харчування, недостаточк харчових волокон, які мають бактерії, надлишок солодощів, пестицидів, недостаточк поживних речовин, стрес.

В тілі все пов'язано і дисбаланс однієї системи впливає на іншу роботу тіла.

Якщо ви відчуваєте брак енергії і бажання інтиму з'являється рідко, цілком можливо, саме травлення - той момент, на який варто звернути увагу. Тому що від нього залежить наш емоційний стан і гормональне здоров'я", - розповіла спеціалістка.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог розповіла, як вести себе в перші місяці після пологів.