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Може призвести до інсульту: нутриціолог попередила, чим не можна займатися в спеку

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Середа 21 липня 2021 10:09
Може призвести до інсульту: нутриціолог попередила, чим не можна займатися в спеку Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Висока температура повітря - це не просто "некомфортно", весь організм може серйозно страждати в спеку, тому його необхідно підтримувати всіма доступними способами.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як допомогти організму пережити спеку і чого категорично не можна робити, поки температура не спаде.

При високій температурі повітря:

  • Порушується водно-сольовий обмін організму
  • Погіршується харчування клітин мозку, серця, судин
  • Частішає пульс, компенсаторно зріжується дихання
  • Підвищується температура тіла
  • Знижується артеріальний тиск і сечовипускання

Спека може призвести:

  • до запаморочення, нудоти, непритомності, втрати свідомості
  • набряків
  • судом
  • при серцево-судинних захворюваннях - до інфаркту, інсульту
  • утворенню тромбів
  • потертості і зниженню працездатності
  • порушень сну
  • дисфункції надниркових залоз

У групі ризику: діти, вагітні, літні, пацієнти із захворюваннями серця, судин, ендокринною патологією, онкологією.⠀

Може призвести до інсульту: нутриціолог попередила, чим не можна займатися в спекуУ спеку потрібно рятувати свій організм усіма можливими способами (фото: https://www.pexels.com)

Як допомогти організму в спеку

- Охолоджувати організм будь-якими способами:

  • приймати 4-5 разів на день душ кімнатної температури (ні в якому разі не холодний-різкий перепад температури провокує спазм судин),
  • їсти охолоджуючі продукти: фрукти, авокадо,
  • пити настої: м'ята, меліса, розмарин, холодний каркаде,
  • по можливості, бути з мокрою головою.

Засіб номер один при коронавірусі: нутриціолог дала простий рецепт

- Запобігати зневодненню:

  • пити чисту воду - більшу частину вранці і ввечері, коли йде запас води в організмі,
  • для балансу електролітів - кокосова вода, мінеральна вода з вмістом К, Mg, Ca, а також зелені соки (в них можна додати трохи солі і меду),
  • вживайте ягоди і овочі з підвищеним вмістом води (помідор, огірок, кавун),

- Вживати легку їжу: холодні супи (окрошка, борщ, гаспачо), салати зі свіжих овочів.

- Пити зелені смузі і соки.

- Не наносити на тіло і обличчя косметичні засоби - пори повинні дихати.

- Не носити бюстгальтер, що давить, синтетичний одяг.

- Відмовтеся від спортивних навантажень в денний час: вони збільшують теплообмін і посилюють зневоднення.

- Будь-яка робота вниз головою (наприклад, в городі), при схильності до серцево-судинних захворювань може привести до інсульту.

Раніше нутриціолог розповіла невідому правду про фруктозу, не варто її вживати в їжу.

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