Може призвести до інсульту: нутриціолог попередила, чим не можна займатися в спеку
Висока температура повітря - це не просто "некомфортно", весь організм може серйозно страждати в спеку, тому його необхідно підтримувати всіма доступними способами.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як допомогти організму пережити спеку і чого категорично не можна робити, поки температура не спаде.
При високій температурі повітря:
- Порушується водно-сольовий обмін організму
- Погіршується харчування клітин мозку, серця, судин
- Частішає пульс, компенсаторно зріжується дихання
- Підвищується температура тіла
- Знижується артеріальний тиск і сечовипускання
Спека може призвести:
- до запаморочення, нудоти, непритомності, втрати свідомості
- набряків
- судом
- при серцево-судинних захворюваннях - до інфаркту, інсульту
- утворенню тромбів
- потертості і зниженню працездатності
- порушень сну
- дисфункції надниркових залоз
У групі ризику: діти, вагітні, літні, пацієнти із захворюваннями серця, судин, ендокринною патологією, онкологією.⠀
У спеку потрібно рятувати свій організм усіма можливими способами (фото: https://www.pexels.com)
Як допомогти організму в спеку
- Охолоджувати організм будь-якими способами:
- приймати 4-5 разів на день душ кімнатної температури (ні в якому разі не холодний-різкий перепад температури провокує спазм судин),
- їсти охолоджуючі продукти: фрукти, авокадо,
- пити настої: м'ята, меліса, розмарин, холодний каркаде,
- по можливості, бути з мокрою головою.
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- Запобігати зневодненню:
- пити чисту воду - більшу частину вранці і ввечері, коли йде запас води в організмі,
- для балансу електролітів - кокосова вода, мінеральна вода з вмістом К, Mg, Ca, а також зелені соки (в них можна додати трохи солі і меду),
- вживайте ягоди і овочі з підвищеним вмістом води (помідор, огірок, кавун),
- Вживати легку їжу: холодні супи (окрошка, борщ, гаспачо), салати зі свіжих овочів.
- Пити зелені смузі і соки.
- Не наносити на тіло і обличчя косметичні засоби - пори повинні дихати.
- Не носити бюстгальтер, що давить, синтетичний одяг.
- Відмовтеся від спортивних навантажень в денний час: вони збільшують теплообмін і посилюють зневоднення.
- Будь-яка робота вниз головою (наприклад, в городі), при схильності до серцево-судинних захворювань може привести до інсульту.
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