Якісна жовч: нутриціолог розповіла, як підтримати печінку і жовчний міхур

"Жовч впливає на величезну кількість аспектів в нашому організмі, в тому числі, на засвоєння жиророзчинних вітамінів, виробництво статевих гормонів, на красу волосся, шкіри та нігтів", - розповіла Надя.

Андрєєва розповіла, що про якість жовчі може говорити аналіз на білірубін. Якщо він постійно високий, вище 12 одиниць, то варто задуматися про причини. Або виробляється неякісна жовч, або вона погано виводиться, або є генетичні відхилення.

Також можна може зробити тест на синдром Жильбера. При генетичних відхиленнях, як Гілберт, печінку і жовчний необхідно підтримувати протягом усього життя, щоб компенсувати стан.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Як підтримати печінку і жовчний тимчасово

"Достатньо провести курс 2-3 місяці - і потім залишити здорові звички харчування на постійній основі. Приблизний план підтримки такий:

Насамперед, це харчування. Для підтримки печінки необхідна дієта, багата клітковиною, великою кількістю овочів, з достатньою кількістю жирів, особливо, на сніданок. Віддавайте перевагу насиченим жирам. Добре підійдуть вершкове масло, жовтки.

Для підтримки печінки необхідна дієта, багата клітковиною, великою кількістю овочів, з достатньою кількістю жирів, особливо, на сніданок. Віддавайте перевагу насиченим жирам. Добре підійдуть вершкове масло, жовтки. Добавки:

1. Фосфатидилхолін (холін) або лецитин з їжі отримати дуже складно. В основному, вони містяться в жовтках, соняшниковому насінні і сойі. Але вміст зовсім невелике. Щоб отримати необхідну дозу холіну, необхідно з'їдати приблизно 4 жовтка в день. Тобто, ймовірність набрати необхідну кількість невелика, тому, можливо, варто приймати добавки холіну або лецитину, якщо не постійно, то регулярними курсами. Особливо, якщо ви по аналізах бачите, що білірубін підвищений.

2. Таурин, який допомагає розріджувати жовчі. Це амінокислота, яка також буде додатково давати енергію. Дозування приблизно 1 грам в день.