RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Якісна жовч: нутриціолог розповіла, як підтримати печінку і жовчний міхур

Автор: Lite

Нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, що піклуватися про те, щоб печінка виробляла якісну жовч в достатній кількості, необхідно всім.

У своєму мікроблозі вона дала поради, яким чином це зробити.

Популярні новини
Євген Клопотенко поділився авторським новорічним меню з простих і оригінальних страв 29 грудня 2020
За вуха не відтягнеш: як легко приготувати плавлений сир для бутербродів 23 січня 2021
Клопотенко представив найпопулярніший рецепт 2020 року серед українців 16 січня 2021
Суддя проекту "МастерШеф" дала рецепт традиційної куті та узвару 06 січня 2021
Клопотенко дав здоровий варіант салату "Мімоза": візьме в полон вашу душу 30 грудня 2020
Євген Клопотенко показав, як готувати унікальний "український круасан" 13 січня 2021
Варто прибрати з раціону: нутриціолог перерахувала продукти, які викликають акне та вугрі 19 січня 2021
Євген Клопотенко показав рецепт ідеальних смажених карасів по-українськи 14 січня 2021
Клопотенко розказав, чим замінити оселедець під шубою: в рази смачніше! 30 грудня 2020
Пити чи не пити: доктор розповіла невідомі факти про каву з молоком 30 грудня 2020

"Жовч впливає на величезну кількість аспектів в нашому організмі, в тому числі, на засвоєння жиророзчинних вітамінів, виробництво статевих гормонів, на красу волосся, шкіри та нігтів", - розповіла Надя.

Андрєєва розповіла, що про якість жовчі може говорити аналіз на білірубін. Якщо він постійно високий, вище 12 одиниць, то варто задуматися про причини. Або виробляється неякісна жовч, або вона погано виводиться, або є генетичні відхилення.

Також можна може зробити тест на синдром Жильбера. При генетичних відхиленнях, як Гілберт, печінку і жовчний необхідно підтримувати протягом усього життя, щоб компенсувати стан.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Як підтримати печінку і жовчний тимчасово

"Достатньо провести курс 2-3 місяці - і потім залишити здорові звички харчування на постійній основі. Приблизний план підтримки такий:

  • Насамперед, це харчування. Для підтримки печінки необхідна дієта, багата клітковиною, великою кількістю овочів, з достатньою кількістю жирів, особливо, на сніданок. Віддавайте перевагу насиченим жирам. Добре підійдуть вершкове масло, жовтки.
  • Добавки:

1. Фосфатидилхолін (холін) або лецитин з їжі отримати дуже складно. В основному, вони містяться в жовтках, соняшниковому насінні і сойі. Але вміст зовсім невелике. Щоб отримати необхідну дозу холіну, необхідно з'їдати приблизно 4 жовтка в день. Тобто, ймовірність набрати необхідну кількість невелика, тому, можливо, варто приймати добавки холіну або лецитину, якщо не постійно, то регулярними курсами. Особливо, якщо ви по аналізах бачите, що білірубін підвищений.

2. Таурин, який допомагає розріджувати жовчі. Це амінокислота, яка також буде додатково давати енергію. Дозування приблизно 1 грам в день.

  • Гіркоти. найпростіше - це комбінації артишок + кульбаба. Гіркоти включайте в раціон акуратно, починаючи з невеликих доз, звертайте увагу, що ви відчуваєте. Не повинно бути спазмів, проносу і болю. Жовч без спостереження професіонала гнати не варто, раптом, є камені.
  • Магнієва вода. Якщо є запори, додатково можна використовувати магнієву воду", - порадила Надя, додавши, що вітамін С, магній, бичача жовч і сорбенти теж можуть допомогти. Докладніше - читайте в блозі.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, що ягоди потрібно їсти навіть взимку: чому вони так корисні, дивіться тут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровьездоровое питаниездоровая еда
Читайте також
Як поганий сон пов'язаний з переїданням: доктор розповіла, чому варто налагодити режим харчування
З самого народження: нутриціолог розповіла, як зберегти здоровими зуби маленьких дітей
Прогноз погоди