Від корони став ШКТ: лікар розповіла, як відновити роботу шлунка після інфекції

Багато з тих, хто переніс коронавірус, розповідають, що у них "злетіла" робота всього шлунково-кишкового тракту на тлі перенесеної інфекції.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram розповіла, чому це відбувається, 4 головні причини.
Крім цього, на тлі хвороби декомпенсуються захворювання шлунково-кишкового тракту, які раніше не проявлялися або носили уповільнений характер.
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Можна почати з мінімальної діагностики - з копрограми. Далі діяти, виходячи з результатів, заповнюємо фактори травлення (соляна кислота, жовч, ферменти).
Оцінити мікробіоту можна по:
Залежно від результатів, позбавляємося від патогенів (схеми нутрицевтиків) і відновлюємо мікробіоту (пробіотики, пре- і метабіотики). Для того, щоб відновлення мікробіоти і шлунково-кишкового тракту в цілому йшло оптимально, крім перерахованого, потрібно:
Увага, не займайтеся самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.
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