Від корони став ШКТ: лікар розповіла, як відновити роботу шлунка після інфекції

вийшла нова версія - дельта-штам,

через механізм потужного стресу на шлунково-кишковому тракті, при цьому загибель мікробіоти і зміна її видового складу,

дисбаланс вегетативної системи на тлі інфекції і порушення моторики,

епітелій кишечника - місце для позалегеневої реплікації вірусу.

Для злагодженої роботи всього організму вкрай важливі здоровий сон і відсутність стресу (фото: pexels.com)

Крім цього, на тлі хвороби декомпенсуються захворювання шлунково-кишкового тракту, які раніше не проявлялися або носили уповільнений характер.

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Як налагодити роботу шлунково-кишкового тракту після коронавірусу

По-перше, вийти з гострого періоду хвороби. По-друге, оцінити, що поламалося, і почати це лагодити.

Можна почати з мінімальної діагностики - з копрограми. Далі діяти, виходячи з результатів, заповнюємо фактори травлення (соляна кислота, жовч, ферменти).

Поступово травлення приходить в норму (фото: pexels.com)

Оцінити мікробіоту можна по:

Кров на ХМС,

Біохімічний аналіз калу,

Кал на дисбактеріоз (для просунутих - генетика мікробіоти).

Залежно від результатів, позбавляємося від патогенів (схеми нутрицевтиків) і відновлюємо мікробіоту (пробіотики, пре- і метабіотики). Для того, щоб відновлення мікробіоти і шлунково-кишкового тракту в цілому йшло оптимально, крім перерахованого, потрібно:

Адекватний сон,

Психологічний спокій,

Відсутність дефіцитів вітамінів і мінералів,

"Заживлятори" слизової. Одним з найактивніших речовин є L-глутамін,

Інші препарати за показаннями (прокинетики, спазмолітики...).

Увага, не займайтеся самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.