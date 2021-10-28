От короны стал ЖКТ: врач рассказала, как восстановить работу желудка после инфекции

Многие из тех, кто перенес коронавирус, рассказывают, что у них "слетела" работа всего ЖКТ на фоне перенесенной инфекции.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, почему это происходит, 4 главных причины.
Кроме этого, на фоне болезни декомпенсируются заболевания ЖКТ, которые раньше не проявлялись или носили вялотекущий характер.
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Можно начать с минимальной диагностики - с копрограммы. Далее действовать, исходя из результатов, восполняем факторы пищеварения (соляная кислота, желчь, ферменты).
Оценить микробиоту можно по:
В зависимости от результатов, избавляемся от патогенов (схемы нутрицевтиков) и восстанавливаем микробиоту (пробиотики, пре- и метабиотики). Для того, чтобы восстановление микробиоты и ЖКТ в целом шло оптимально, помимо перечисленного, нужно:
Внимание, не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь с врачом.
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