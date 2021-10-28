UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

От короны стал ЖКТ: врач рассказала, как восстановить работу желудка после инфекции

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие из тех, кто перенес коронавирус, рассказывают, что у них "слетела" работа всего ЖКТ на фоне перенесенной инфекции.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, почему это происходит, 4 главных причины.

  • вышла новая версия - дельта-штам,
  • через механизм мощного стресса на ЖКТ, при этом гибель микробиоты и изменение ее видового состава,
  • дисбаланс вегетативной системы на фоне инфекции и нарушение моторики,
  • эпителий кишечника - место для внелегочной репликации вируса.

Для слаженной работы всего организма крайне важны здоровый сон и отсутствие стресса (фото: pexels.com)

Кроме этого, на фоне болезни декомпенсируются заболевания ЖКТ, которые раньше не проявлялись или носили вялотекущий характер.

Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами

Как наладить работу ЖКТ после коронавируса

  1. Во-первых, выйти из острого периода болезни.
  2. Во-вторых, оценить, что поломалось, и начать это чинить.

Можно начать с минимальной диагностики - с копрограммы. Далее действовать, исходя из результатов, восполняем факторы пищеварения (соляная кислота, желчь, ферменты).

Постепенно пищеварение приходит в норму (фото: pexels.com)

Оценить микробиоту можно по:

  • Кровь на ХМС,
  • Биохимический анализ кала,
  • Кал на дисбактериоз (для продвинутых - генетика микробиоты).

В зависимости от результатов, избавляемся от патогенов (схемы нутрицевтиков) и восстанавливаем микробиоту (пробиотики, пре- и метабиотики). Для того, чтобы восстановление микробиоты и ЖКТ в целом шло оптимально, помимо перечисленного, нужно:

  • Адекватный сон,
  • Психологический покой,
  • Отсутствие дефицитов витаминов и минералов,
  • “Заживляторы” слизистой. Одним из самых активных веществ является - L-глутамин,
  • Другие препараты по показаниям (прокинетики, спазмолитики…).

Внимание, не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь с врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, от каких неожиданных продуктов можно нечаянно потолстеть.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда