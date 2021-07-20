Для шкіри і волосся: нутриціолог назвала 4 крупи, які завжди потрібні в жіночому раціоні

Ці крупи не містять глютен і є еліксиром здоров'я і молодості для жіночих гормонів, шкіри і волосся. Вони роблять жінок бадьорішими і веселішими. Триптофан допомагає організму виробляти гормон щастя - серотонін - і заспокоювати нервову систему.

Нутриціолог Анна Біоторіум розповіла у своєму блозі в Instagram , які саме крупи повинні бути в раціоні кожної жінки.

4 головних крупи для жіночого здоров'я

Пшоно

Крупа хороша для волосся, нігтів і шкіри завдяки високому вмісту кремнію.

Недокрів'я і низький рівень заліза? Пшоно допоможе впоратися!

Тяга до солодкого, ПМС, мігрені підуть при регулярному вживанні пшона, завдяки магнію в ньому.

Містить кальцій і марганець.

Містить вітаміни групи В - особливо ніацин (В3), допоможе знизити рівень "поганого" холестерину і знизити ризик захворювання діабетом 2-го типу.

За рахунок великої кількості фосфору покращує метаболізм жирів.

⠀ Каші, які покращують настрій (фото: pexels.com)

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Кіноа

За кількістю мінералів і елементів на 1 гр продукту з нею не може зрівнятися жодна інша зернова культура.

Присутні всі незамінні амінокислоти.

Є магній - для спокою і регулювання кров'яного тиску.

Клітковина для регулювання стільця, поліпшення роботи серця, підтримки гормонального балансу.

Марганець і мідь для "омолодження".

З усієї четвірки кіноа містить найбільше кальцію в кращій його формі.

⠀ Включіть ці каші в свій постійний раціон і побачите, що трапиться (фото: pexels.com)

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Амарант

Містить лізин - амінокислоту, якої немає в інших крупах, допомагає засвоювати білок.

Знижує рівень "поганого" холестерину, і підвищує рівень "хорошого".

Містить в 3 рази більше клітковини і в 5 разів більше заліза, ніж пшениця!

Містить вітаміни А і С, кальцію, калію, фосфору.

Завдяки вмісту вітамінів групи В допомагає виробляти серотонін.

Зелена гречка

У відварному вигляді містить до 182 мг / 100г антиоксидантів, а пророщеній гречці - до 383 мг / 100 г.

Ефективна при варикозному розширенні вен.

Покращує кровообіг і зміцнює імунітет.

Сприяє виведенню з організму холестерину, шлаків і іонів важких металів, які людина отримує з дитинства c профілактичними щепленнями.

Містить органічні кислоти, які покращують травлення.

Знижує рівень глюкози і дозволяє тримати цукор в крові під контролем.

Увага. Гречка - єдина з 4-х круп закисляє організм. Тому їсти її варто не частіше 2-3 разів на тиждень.