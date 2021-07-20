Для шкіри і волосся: нутриціолог назвала 4 крупи, які завжди потрібні в жіночому раціоні
Ці крупи не містять глютен і є еліксиром здоров'я і молодості для жіночих гормонів, шкіри і волосся. Вони роблять жінок бадьорішими і веселішими. Триптофан допомагає організму виробляти гормон щастя - серотонін - і заспокоювати нервову систему.
Нутриціолог Анна Біоторіум розповіла у своєму блозі в Instagram, які саме крупи повинні бути в раціоні кожної жінки.
4 головних крупи для жіночого здоров'я
Пшоно
- Крупа хороша для волосся, нігтів і шкіри завдяки високому вмісту кремнію.
- Недокрів'я і низький рівень заліза? Пшоно допоможе впоратися!
- Тяга до солодкого, ПМС, мігрені підуть при регулярному вживанні пшона, завдяки магнію в ньому.
- Містить кальцій і марганець.
- Містить вітаміни групи В - особливо ніацин (В3), допоможе знизити рівень "поганого" холестерину і знизити ризик захворювання діабетом 2-го типу.
- За рахунок великої кількості фосфору покращує метаболізм жирів.
⠀Каші, які покращують настрій (фото: pexels.com)
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Кіноа
- За кількістю мінералів і елементів на 1 гр продукту з нею не може зрівнятися жодна інша зернова культура.
- Присутні всі незамінні амінокислоти.
- Є магній - для спокою і регулювання кров'яного тиску.
- Клітковина для регулювання стільця, поліпшення роботи серця, підтримки гормонального балансу.
- Марганець і мідь для "омолодження".
- З усієї четвірки кіноа містить найбільше кальцію в кращій його формі.
⠀Включіть ці каші в свій постійний раціон і побачите, що трапиться (фото: pexels.com)
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Амарант
- Містить лізин - амінокислоту, якої немає в інших крупах, допомагає засвоювати білок.
- Знижує рівень "поганого" холестерину, і підвищує рівень "хорошого".
- Містить в 3 рази більше клітковини і в 5 разів більше заліза, ніж пшениця!
- Містить вітаміни А і С, кальцію, калію, фосфору.
- Завдяки вмісту вітамінів групи В допомагає виробляти серотонін.
Зелена гречка
- У відварному вигляді містить до 182 мг / 100г антиоксидантів, а пророщеній гречці - до 383 мг / 100 г.
- Ефективна при варикозному розширенні вен.
- Покращує кровообіг і зміцнює імунітет.
- Сприяє виведенню з організму холестерину, шлаків і іонів важких металів, які людина отримує з дитинства c профілактичними щепленнями.
- Містить органічні кислоти, які покращують травлення.
- Знижує рівень глюкози і дозволяє тримати цукор в крові під контролем.
Увага. Гречка - єдина з 4-х круп закисляє організм. Тому їсти її варто не частіше 2-3 разів на тиждень.
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