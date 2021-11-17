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Красива фігура і здоров'я всієї родини: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку

Автор: Тетяна Турчанікова

Що приготувати на сніданок, щоб смачно і корисно для здоров'я, а ще, щоб ця їжа не позначалося на фігурі? Однозначно: щось із зеленої гречки!

Таку пораду дала нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram. Вона розповіла, як приготувати гречане рагу, від якого будуть в захваті всі члени сім'ї.

Варто вибирати саме зелену гречку (фото: instagram.com/biotorium)

Чому саме зелена гречка

Перевага зеленої гречки перед коричневою - незаперечна.

  • Саме вона є найціннішим джерелом багатьох вітамінів, корисних мікро- і макроелементів і амінокислот.
  • Зелена гречка менше піддається термічній обробці. Велика частина корисних для здоров'я речовин не витримує високих температур, тому розпадається при обсмажуванні.
  • Це означає, що карамельно-коричнева крупа вже не може похвалитися цінним складом.⠀

Гречане рагу: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 1 / 2 шт. моркви,
  • 5 суцвіть брокколі,
  • 1/2 кабачка,
  • 100 гр гречки,
  • 200 - 300 мл води,
  • 1 ст. л. рослинного масла,
  • сіль за смаком,
  • 1 пучок порізаної зелені для прикраси.

Така їжа корисна для всіх членів сім'ї (фото: pexels.com)

Приготування:

  1. Довести воду до кипіння, окремо в чайнику.
  2. Нарізати брокколі, кабачок і моркву.
  3. Нагріти масло і викласти овочі. Гасити 5 хвилин.
  4. Додати гречку і сіль, перемішати і залити окропом.
  5. Накрити кришкою, зменшити вогонь і готувати близько 10 хвилин.
  6. Після цього вимкнути вогонь і залишити блюдо трохи постояти із закритою кришкою, щоб гречка розпарилася.
  7. Подавати, присипавши зеленню.

Приємного апетиту!

Ранше нутриціолог розповіла, як відновити нервову систему мамам малюків.

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