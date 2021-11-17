Красива фігура і здоров'я всієї родини: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку
Що приготувати на сніданок, щоб смачно і корисно для здоров'я, а ще, щоб ця їжа не позначалося на фігурі? Однозначно: щось із зеленої гречки!
Таку пораду дала нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram. Вона розповіла, як приготувати гречане рагу, від якого будуть в захваті всі члени сім'ї.
Варто вибирати саме зелену гречку (фото: instagram.com/biotorium)
Чому саме зелена гречка
Перевага зеленої гречки перед коричневою - незаперечна.
- Саме вона є найціннішим джерелом багатьох вітамінів, корисних мікро- і макроелементів і амінокислот.
- Зелена гречка менше піддається термічній обробці. Велика частина корисних для здоров'я речовин не витримує високих температур, тому розпадається при обсмажуванні.
- Це означає, що карамельно-коричнева крупа вже не може похвалитися цінним складом.⠀
Гречане рагу: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 1 / 2 шт. моркви,
- 5 суцвіть брокколі,
- 1/2 кабачка,
- 100 гр гречки,
- 200 - 300 мл води,
- 1 ст. л. рослинного масла,
- сіль за смаком,
- 1 пучок порізаної зелені для прикраси.
Така їжа корисна для всіх членів сім'ї (фото: pexels.com)
Приготування:
- Довести воду до кипіння, окремо в чайнику.
- Нарізати брокколі, кабачок і моркву.
- Нагріти масло і викласти овочі. Гасити 5 хвилин.
- Додати гречку і сіль, перемішати і залити окропом.
- Накрити кришкою, зменшити вогонь і готувати близько 10 хвилин.
- Після цього вимкнути вогонь і залишити блюдо трохи постояти із закритою кришкою, щоб гречка розпарилася.
- Подавати, присипавши зеленню.
Приємного апетиту!