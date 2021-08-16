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Кращий літній суперфуд: нутриціолог назвала один засіб для відновлення селезінки

Автор: Тетяна Турчанікова

Весняно-літній сезон - сезон дикоросів! І багато хто просто не уявляє, яку користь подарують своєму організму, додаючи в щоденний раціон порцію дикоросів.

Це найкращі суперфуди з усіх, які тільки існують у світі, розповіла у своєму Instagram Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Сьогодні пару слів про один з таких суперфудів - про кропиву. Листя кропиви - це природний полівітамінний концентрат.

Вони містять:

  • до 200 мг аскорбінової кислоти (в 2-2,5 рази більше, ніж в лимонах і чорній смородині)
  • до 50 мг каротину (більше, ніж у моркві)
  • вітамін K
  • вітаміни групи B
  • залізо, мідь, марганець
  • листя містить до 8% хлорофілу

Вітаміни з продуктів засвоюються набагато краще, ніж з баночок!

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Кропива допоможе відновити селезінку (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

  • Листя кропиви містять багато білка - до17 %!
  • Завдяки вітаміну К і дубильним речовинам, кропива має кровоспинну дію.
  • Залізо в комплексі з протеїном, вітамінами, хлорофілом і кремнієвою кислотою стимулюють обмінні процеси.⠀

Кропива корисна при багатьох проблемах зі здоров'ям (фото: pexels.com)

Чим корисна кропива:

1. Кропива володіє кровотворними властивостями, а також вона відновлює селезінку, яка відповідальна за чистоту крові, після перенесених вірусів, що актуально в нинішній світовій ситуації.

2. Кропиву використовують при анемії, атеросклерозі, ревматизмі, туберкульозі, полінозі, артриті, алергії, дерматиті, захворюваннях жовчних шляхів і печінки, геморої, запорах, при випаданні волосся, розладах травлення, а також як засіб, підвищує лактацію у годуючих матерів.

3. Зовнішньо настій застосовують для загоєння опіків, фурункулів, ран, шкірних захворюваннях, проти випадіння волосся, зменшення зайвої сальності шкіри голови і лупи.

4. Вживання листя кропиви в сушеному вигляді знижує цукор в крові.

5. При радикулітах і хворобах суглобів свіжою травою "жалять" хворі місця.

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Також нутриціолог розвіяла міфи:

Свіжа кропива або сушена при температурі до 60 градусів не згущує кров, тому у неї немає протипоказань при вагітності і тромбозах. Навпаки вона показана в таких ситуаціях.

Термічно оброблена кропива згущує кров.

Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати корисний кавуновий сорбет.

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