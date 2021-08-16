Кращий літній суперфуд: нутриціолог назвала один засіб для відновлення селезінки

Весняно-літній сезон - сезон дикоросів! І багато хто просто не уявляє, яку користь подарують своєму організму, додаючи в щоденний раціон порцію дикоросів.
Це найкращі суперфуди з усіх, які тільки існують у світі, розповіла у своєму Instagram Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
Сьогодні пару слів про один з таких суперфудів - про кропиву. Листя кропиви - це природний полівітамінний концентрат.
Вони містять:
Вітаміни з продуктів засвоюються набагато краще, ніж з баночок!
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1. Кропива володіє кровотворними властивостями, а також вона відновлює селезінку, яка відповідальна за чистоту крові, після перенесених вірусів, що актуально в нинішній світовій ситуації.
2. Кропиву використовують при анемії, атеросклерозі, ревматизмі, туберкульозі, полінозі, артриті, алергії, дерматиті, захворюваннях жовчних шляхів і печінки, геморої, запорах, при випаданні волосся, розладах травлення, а також як засіб, підвищує лактацію у годуючих матерів.
3. Зовнішньо настій застосовують для загоєння опіків, фурункулів, ран, шкірних захворюваннях, проти випадіння волосся, зменшення зайвої сальності шкіри голови і лупи.
4. Вживання листя кропиви в сушеному вигляді знижує цукор в крові.
5. При радикулітах і хворобах суглобів свіжою травою "жалять" хворі місця.
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Також нутриціолог розвіяла міфи:
Свіжа кропива або сушена при температурі до 60 градусів не згущує кров, тому у неї немає протипоказань при вагітності і тромбозах. Навпаки вона показана в таких ситуаціях.
Термічно оброблена кропива згущує кров.
Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати корисний кавуновий сорбет.