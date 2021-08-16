Лучший летний суперфуд: нутрициолог назвала одно средство для восстановление селезенки

Весенне-летний сезон - сезон дикоросов! И многие просто не представляют, какую пользу подарят своему организму, добавляя в ежедневный рацион порцию дикоросов.
Это лучшие суперфуды из всех, которые только существуют в мире, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Сегодня пару слов об одном из таких суперфудов - крапиве. Листья крапивы - это природный поливитаминный концентрат.
Они содержат:
Витамины из продуктов усваиваются гораздо лучше, чем из баночек!
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1. Крапива обладает кроветворными свойствами, а также она восстанавливает селезенку, которая ответственна за чистоту крови, после перенесенных вирусов, что актуально в нынешней мировой ситуации.
2. Крапиву используют при анемии, атеросклерозе, ревматизме, туберкулезе, поллинозе, артрите, аллергии, дерматите, заболеваниях желчных путей и печени, геморрое, запорах, при выпадении волос, расстройствах пищеварения, а также как средство, повышающее лактацию у кормящих матерей.
3. Наружно настой применяют для заживления ожогов, фурункулов, ран, кожных заболеваниях, против выпадения волос, уменьшения излишней сальности кожи головы и перхоти.
4. Употребление листьев крапивы в сушеном виде снижает сахар в крови.
5. При радикулитах и болезнях суставов свежей травой "жалят" больные места.
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Также нутрициолог развеяла мифы:
Свежая крапива или сушеная при температуре до 60 градусов НЕ сгущает кровь, поэтому у нее нет противопоказаний при беременности и тромбозах. Наоборот она показана в таких ситуациях.
Термически обработанная крапива сгущает кровь.
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