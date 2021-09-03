Це загрожує висипаннями на обличчі: косметолог назвала справжні причини появи акне
Всі давно засвоїли, що основним фактором виникнення акне є гормони. Але є й інші тригери, які в кожному окремому випадку можуть посилювати перебіг захворювання, а також впливати на процес лікування.
Біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда косметологів у своєму Instagram рас сказали, які причини появи акне ще є-і як їх уникнути, щоб шкіра була здоровою і чистою.
Часто варто просто протирати свій телефон перед використанням - і ніяких висипань не буде (фото: pexels.com)
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Причини появи акне
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Носіння захисної маски на обличчі. Через постійне тертя маски об шкіру, а також через утворення парникового ефекту, прищі можуть виникати знову і знову.
- Або нешкідливе рушник для обличчя, яке стає прекрасним розсадником бактерій через підвищену вологість в приміщенні.
- Те ж саме стосується смартфонів, які ми не випускаємо з рук, а потім цими ж руками чіпаємо обличчя.
- Ще одним джерелом бактерій стають кисті і спонжі - очищати їх потрібно або відразу після використання або наносити кремові продукти пальцями.
- Звичайно, великий вплив надає стрес. Кортизол підсилює секрецію андрогенів, що призводить до підвищеного вироблення шкірного сала.
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Основні причини появи акне, крім гормональної (фото: instagram.com/purebeauty.hub)
- Чи можуть провокувати виникнення запалень молочні продукти та солодощі? Так, але не у всіх. Існує думка, що сироватковий білок і казеїн збільшують рівень інсуліноподібного фактора росту - 1 (IGF-1), який в свою стимулює волосяний фолікул і синтез андрогенів.
- З солодким аналогічна історія - підвищений інсулін збільшує концентрацію IGF-1.
- Серед інших тригерів: неправильно підібрана косметика, особливо це стосується очищення, рідкісна зміна наволочок і видавлювання прищів.
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