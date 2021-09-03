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Це загрожує висипаннями на обличчі: косметолог назвала справжні причини появи акне

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П'ятниця 03 вересня 2021 09:01
Це загрожує висипаннями на обличчі: косметолог назвала справжні причини появи акне Часто появи акне можна легко уникнути (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі давно засвоїли, що основним фактором виникнення акне є гормони. Але є й інші тригери, які в кожному окремому випадку можуть посилювати перебіг захворювання, а також впливати на процес лікування.

Біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда косметологів у своєму Instagram рас сказали, які причини появи акне ще є-і як їх уникнути, щоб шкіра була здоровою і чистою.

Це загрожує висипаннями на обличчі: косметолог назвала справжні причини появи акнеЧасто варто просто протирати свій телефон перед використанням - і ніяких висипань не буде (фото: pexels.com)

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Причини появи акне

  • Носіння захисної маски на обличчі. Через постійне тертя маски об шкіру, а також через утворення парникового ефекту, прищі можуть виникати знову і знову.

  • Або нешкідливе рушник для обличчя, яке стає прекрасним розсадником бактерій через підвищену вологість в приміщенні.
  • Те ж саме стосується смартфонів, які ми не випускаємо з рук, а потім цими ж руками чіпаємо обличчя.
  • Ще одним джерелом бактерій стають кисті і спонжі - очищати їх потрібно або відразу після використання або наносити кремові продукти пальцями.
  • Звичайно, великий вплив надає стрес. Кортизол підсилює секрецію андрогенів, що призводить до підвищеного вироблення шкірного сала.

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Це загрожує висипаннями на обличчі: косметолог назвала справжні причини появи акне

Основні причини появи акне, крім гормональної (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

  • Чи можуть провокувати виникнення запалень молочні продукти та солодощі? Так, але не у всіх. Існує думка, що сироватковий білок і казеїн збільшують рівень інсуліноподібного фактора росту - 1 (IGF-1), який в свою стимулює волосяний фолікул і синтез андрогенів.
  • З солодким аналогічна історія - підвищений інсулін збільшує концентрацію IGF-1.
  • Серед інших тригерів: неправильно підібрана косметика, особливо це стосується очищення, рідкісна зміна наволочок і видавлювання прищів.

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