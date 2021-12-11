Найкращий сніданок: нутріціолог розповіла, що їсти вранці для стрункої фігури

Те, яким буде наш сніданок, вирішує, як ми почуватимемося протягом усього дня. А ще від цього залежить, в якій формі ми будемо!
Тому варто навчитися готувати сніданок стрункості, як його називає фахівець із здорового харчування Євгенія Хелс. Списком продуктів для цього сніданку вона поділилася у своєму Instagram.
1. Білок
Довго перетравлюється, а значить, ви довго зможете без перекушування, що "плюс" в карму вашого інсуліну.
Інсулін - білковий гормон, мало білка - мало інсуліну, глюкози в клітині не буде і не буде сил. Джерела:
2. Жири - справжній "корм" для гормонів
Вранці нас будить гормон кортизол, він на піку своєї активності вранці, вуглеводний сніданок підніматиме інсулін і ще більше навантажуватиме ниркові залози, і ми цілий день будемо "тривожитися".
Якщо ви їсте вуглеводний сніданок, то провокуєте великий "стрибок" цукру в крові, після цього буде спад, дуже швидко зголоднієте, а значить, переїдатимете протягом дня, що призведе до "інсулінових гойдалок" і, як наслідок, набору зайвої ваги.
Жири - чистіше джерело енергії, що не перевантажує наш організм зайвими кілограмами у вигляді целюліту.
Холестерин - прабатько всіх гормонів, а значить вони будуть ситими, що призведе до більш гармонійного стану.
І звичайно, вони провокують викид гормону холецистокініну, який контролює апетит.
Джерела:
Після склянки води можна і поснідати (фото: pexels.com)
3. Клітковина (зелень) - допомагає переварити білок, у зелені багато вітаміну В, вітамін К, який потрібен для засвоєння кальцію, корисна їжа для нашої мікрофлори, допомагає зберегти ситість, заповнює об'єм у шлунку
4. За бажанням, відповідно до нюансів здоров'я та генетики можна додати
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