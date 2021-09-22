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Якщо любите суші і непрожарені стейки: нутриціолог розповіла, як не допустити паразитозу

Автор: Тетяна Турчанікова

У ризику зараження паразитозом можуть бути абсолютно все - і неважливо, чи є у вас тварини.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Наталія Нутрі.

Якщо ви часто проводите час на дачі, їсте немиті фрукти, ягоди, горіхи з куща, любите суші, солону, в'ялену, копчену рибу і стейки, прожарки медіум, тоді ця інформація - для вас.

Любителям стейків прожарювання медіум варто особливу увагу звернути на правила профілактики паразитозу (фото: pexels.com)

11 кроків до профілактики паразитозу

  • Гігієна рук після контакту з потенційним джерелом, в тому числі, після відвідування громадських місць і туалету.
  • Гельментизація тварин раз в 4-6 місяців.
  • Обробка фруктів і овочів з додавання лимона, оцту або соди. Обробці піддавати всі фрукти овочі та зелень.
  • Термообробка м'яса, птиці, риби, яєць. Заморозка мінімум на тиждень.
  • У раціоні харчування мінімум швидких вуглеводів, глютену і молочних продуктів.

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У зоні ризику - не тільки любителі тварин (фото: pexels.com)

  • Велика кількість овочів і гіркоти (цибуля, часник, рукола, морквяний сік, чорний кмин, гарбузове насіння).
  • Не забуваємо жувати, адже наша їжа починає знезаражуватися ще в ротовій порожнині.
  • Нормалізація кислотності.
  • Налагоджений жовчевідтік і добре працююча печінка (санація умовно патогенної флори).
  • Чиста гаряча вода з розрахунку 0.03 на кг ваги.
  • При зараження одного з членів сім'ї можливо знадобиться дегельмінтизація всіх, кип'ятіння і прасування всієї білизни, обробка іграшок, генеральне прибирання.

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