Якщо любите суші і непрожарені стейки: нутриціолог розповіла, як не допустити паразитозу
У ризику зараження паразитозом можуть бути абсолютно все - і неважливо, чи є у вас тварини.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Наталія Нутрі.
Якщо ви часто проводите час на дачі, їсте немиті фрукти, ягоди, горіхи з куща, любите суші, солону, в'ялену, копчену рибу і стейки, прожарки медіум, тоді ця інформація - для вас.
Любителям стейків прожарювання медіум варто особливу увагу звернути на правила профілактики паразитозу (фото: pexels.com)
11 кроків до профілактики паразитозу
- Гігієна рук після контакту з потенційним джерелом, в тому числі, після відвідування громадських місць і туалету.
- Гельментизація тварин раз в 4-6 місяців.
- Обробка фруктів і овочів з додавання лимона, оцту або соди. Обробці піддавати всі фрукти овочі та зелень.
- Термообробка м'яса, птиці, риби, яєць. Заморозка мінімум на тиждень.
- У раціоні харчування мінімум швидких вуглеводів, глютену і молочних продуктів.
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У зоні ризику - не тільки любителі тварин (фото: pexels.com)
- Велика кількість овочів і гіркоти (цибуля, часник, рукола, морквяний сік, чорний кмин, гарбузове насіння).
- Не забуваємо жувати, адже наша їжа починає знезаражуватися ще в ротовій порожнині.
- Нормалізація кислотності.
- Налагоджений жовчевідтік і добре працююча печінка (санація умовно патогенної флори).
- Чиста гаряча вода з розрахунку 0.03 на кг ваги.
- При зараження одного з членів сім'ї можливо знадобиться дегельмінтизація всіх, кип'ятіння і прасування всієї білизни, обробка іграшок, генеральне прибирання.