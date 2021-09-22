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Если любите суши и непрожаренные стейки: нутрициолог рассказала, как не допустить паразитоза

Автор: Татьяна Турчаникова

В риске заражения паразитозом могут быть абсолютно все - и неважно, есть ли у вас животные.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Наталья Нутри.

Если вы часто проводите время на даче, едите немытые фрукты, ягоды, орехи с куста, любите суши, соленую, вяленую, копченую рыбу и стейки, прожаркой медиум, тогда эта информация - для вас.

Любителям стейков прожарки медиум стоит особое внимание обратить на правила профилактики паразитоза (фото: pexels.com)

11 шагов к профилактике паразитоза

  • Гигиена рук после контакта с потенциальным источником, в том числе, после посещения общественных мест и туалета.
  • Гельментизация животных раз в 4-6 месяцев.
  • Обработка фруктов и овощей с добавление лимона, уксуса или соды. Обработке подвергать все фрукты овощи и зелень.
  • Термообработка мяса, птицы, рыбы, яиц. Заморозка минимум на неделю.
  • В рационе питания минимум быстрых углеводов, глютена и молочных продуктов.

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В зоне риска - не только любители животных (фото: pexels.com)

  • Большое количество овощей и горечи (лук, чеснок, руккола, морковный сок, черный тмин, кыст аль хинди, тыквенные семечки).
  • Не забываем жевать, ведь наша пища начинает обеззараживаться еще в ротовой полости.
  • Нормализация кислотности.
  • Налаженный желчеотток и хорошо работающая печень (санация условно патогенной флоры).
  • Чистая горячая вода из расчета 0.03 на кг веса.
  • При заражения одного из членов семьи возможно понадобится дегельминтизация всех, кипячение и глажка всего белья, обработка игрушек, генеральная уборка.

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