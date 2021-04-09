Що можна їсти на ніч: поради дієтолога

Ми всі знайомі з тим, що з настанням вечора хочеться поїсти! Так, практично кожному з нас. Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла про причини цього явища, а також поділилася порадами, що можна з'їсти на ніч без шкоди для фігури та здоров'я.
Корисну інформацію експерт опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Вночі у нас сповільнюються всі процеси спеціально - організм таким чином відновлюється. Ми глибоко, але рідше дихаємо. По гормонам - навпаки. Переважає гормон омолодження, відновлення та зростання. І мелатонін циркулює. Також сповільнюється перистальтика і знижуються процеси травлення.
Але при цьому, шлунку необхідний легкозасвоюваний білок! Якщо вжити шматок м'яса в чистому вигляді, то на ранок воно дасть зниження апетиту або його відсутність.
Ілюстративне фото (pexels.com)
А ось що не підходить, так це м'ясо і птиця шматком, особливо важкі для вечора свинина, яловичина і телятина.
Нагадаємо, дієтолог Олена Павлова поділилася шпаргалкою корисних продуктів на кожен день.