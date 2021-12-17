Тренд на вітаміни: нутріціолог розповіла, як їх правильно пити, щоб не нашкодити собі

Тренд на вітаміни захопив соцмережі: то тут, то там хтось приймає жменьку різнобарвних пігулок і радіє, що шкіра почала сяяти. Але неправильний прийом вітамінів як мінімум може нічого не дати, а в окремих випадках навіть нашкодити.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як правильно пити вітаміни, щоб вони засвоїлися та допомогли підтримати здоров'я, а не нашкодили йому.
Вітаміни (фото: pexels.com)
Їх основна особливість - не накопичуються в організмі або їх запасів вистачає на дуже тривалий час.
Розчиняються водою. Вживаються як з їжею, так і натщесерце.
Їхня основна особливість - способи накопичуватися в тканинах організму, в основному, в печінці.
Розчиняються у жирах.
Краще засвоюються з їжею або після їжі, що містить жировий компонент.
Розчиняються водою (цинк, мідь, залізо, селен, марганець, кремній, магній).
Приймаються як з їжею, так і натщесерце.
Як правильно пити вітаміни (фото: pexels.com)
Розчиняються водою (маку, трифалу, спіруліну у тому числі адаптогени радіолу, ашвагханда тощо). Краще приймати натще.
Розчиняються водою. Краще засвоюються натще.
Переважно пити вранці. Варіанти на ніч теж допустимі, вночі вітамін D працює добре в магнієво-кальцієвому обміні, але якщо порушується сон – краще пити вранці.
Якщо вибираєте форму бетакаротину – не поєднувати з В2.
Погано порахується з вітаміном К-2, (МК-7), В12, мідь.
Погано поєднується з міддю, залізом, В6, В12, К-2 (МК-7). Переважно пити вранці разом із жиророзчинними вітамінами.
Приймати із жирною їжею.
Добре порахується з вітаміном D. Не поєднувати з антикоагулянтами і антиагрегантами, бо вітамін К може нівелювати їх дію.
Переважно вранці разом із жиророзчинними вітамінами.
Перед прийомом вітамінів та добавок важливо проконсультуватися з лікарем.
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