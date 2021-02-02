Нутриціолог розповіла, які бади приймати в період відновлення після пологів

Надя Андрєєва - нутриціолог і двічі мама. Вона зізналася, що під час другої вагітності вона приймала більше добавок, ніж в першу вагітність і після перших пологів.

"Багато в чому відчуваю, що тіло відновлюється швидше фізично. Я не маю на увазі вага, швидше, фізіологічний стан. При грудному вигодовуванні потреба в мікроелементах вище, ніж при вагітності. Тіло дитини зростає - і його потреби теж зростають", - розповіла Андрєєва.

Найбільша, пікова потреба і за калоражу, в тому числі за білком і жирами, а також з мінералами і вітамінами припадає на час, коли малюкові виповнюється 5-6 місяців, розповіла фахівець.

"Також дуже важливо розуміти, в якому стані ви були під час вагітності і чи були якісь дефіцити. Часто вагітність без підтримки добавок може призвести до дефіциту фолата, кальцію, В6, заліза, цинку, магнію", - додала Надя.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Було б чудово на 6 тижні після народження малюка здати аналізи і подивитися, наскільки ваше тіло в стані забезпечувати малюка через грудне молоко і що потрібно додати до вашого раціону.

"Важливо розуміти, що вітаміни А, В1, В2, В6, В12, D3, омега-3, холін і йод безпосередньо впливають на склад грудного молока і, відповідно, на розвиток малюка, особливо - на розвиток мозку.

Найактивнішийу розвиток мозку відбувається в перші два роки малюка. В цей час створюється в два рази більше нейронів, ніж ми будемо використовувати протягом життя. І залежно від тих матеріалів, які малюк отримає, буде залежати і якість розвитку. Тому в першу чергу необхідно щільне, по нутрієнтіам, харчування.

Це означає, що ніякої дієти з гречки і курячої грудки, тому що вам терміново треба схуднути. В цей період необхідне, як ніколи, нормальне повноцінне харчування, яке забезпечить максимум вітамінів і мінералів.

Зверніть увагу, що пренатального комплексу може бути недостатньо, так як потреба в йоді, холині, магнії, залозі і інших нутриіентах може бути вищою, ніж може забезпечити найкращий комплекс", - розповіла Андрєєва.

Надя підсумувала, що всі добавки і дозування варто обговорити з лікарем індивідуально. Також варто включити в раціон продукти, які багаті відсутніми мікроелементами.

А потім можна спробувати вживати добавки: залізо, вітамін С, йод, вітамін Д, А, Е, К2, В12, лецитин, цинк, холін.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, потрібно чи ні снідати. Точка над i.

Також Надя Андрєєва нещодавно дала докладний список, з яким варто зайти в супермаркет: корисні, смачні продукти - скажіть "прощай!" сезонної депресії.