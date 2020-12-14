Від сухості і втоми: нутриціолог розповіла, як допомогти очам, коли довго сидиш за комп'ютером

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем, не так давно перерахувала продукти, які обов'язково варто купувати додому в сезон холодів.

А от якщо ви багато працюєте або навчаєтесь за комп'ютером, змушені постійно напружувати очі, то їм потрібен правильный догляд, впевнена спеціалістка.

"Що робити, якщо сльозяться або сохнуть очі.

Ми не звикли доглядати за нашими очима подібно до того, як ми доглядаємо кожен день за шкірою обличчя або зубами. Але саме очі піддаються серйозному навантаженні при сучасному міському способі життя. Всі ми в тій чи іншій мірі проводимо значну кількість часу за екранами.

Крім цього на наші очі дуже сильно впливають зовнішні умови. Це висушений з-за опалення повітря в приміщеннях, холодний вітер і низька температура на вулиці.



Всі ці фактори чинять негативний вплив на рогівку ока і виявляються такими симптомами, як сухість, відчуття піску в очі, надмірна сльозотеча, почервоніння. Але цих симптомів можна уникнути. Сьогодні я поділюся з вами деякими порадами з аюрведи для догляду за очима і полегшення багатьох неприємних симптомів, якщо ви вже відчуваєте.

Ці рекомендації допоможуть зміцнити і наситити рогівку очей.



Очам доводиться напружуватися через:

велику кількість екранного часу,

попадання прямих сонячних променів в очі,

подразнення від агресивного навколишнього середовища,

від надлишку факторів стресу,

від гострої, ферментованої і / або смаженої їжі, кофеїну та алкоголю,

нестачу сну.

Симптоми: напруга очей, подразнення, запалення і сухість.

Харчування

Під час загострення неприємних симптомів уникайте кислу, солную і гостру їжу.

Їжте багато різних кольорових овочів і зелені.

Додайте в раціон петрушку, шпинат, паприку, гарбуз, жовту паприку, моркву.

Вправи

Найкраща гімнастика для очей - це зміна діяльності, спостереження за відкритим горизонтом. Кожні 30 хвилин обов'язково робіть перерву від комп'ютера.

Препарати

Кінза. При будь-яких запальних станах застосовуйте міцний настій насіння коріандру: 1 столова ложка на склянку окропу. Перед застосуванням охолодіть до кімнатної температури.



Надя Андрєєва: мудра мама - здорова сім'я (фото: instagram.com/happynadyaz)

Нагадаємо, що раніше Надя Андрєєва розповіла, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність. Зважте на ці поради - і отримайте користь від їжі.