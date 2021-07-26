Від очищення до заповнення вітамінів: нутриціолог зізналася, навіщо регулярно їсти зелень

ТОП-3 аргументи на користь звички їсти зелень регулярно⠀

1. Зелень - вибух користі⠀

Листові салати, кріп, петрушка, рукола, кінза, мікрозелень, базилік, дикороси містять величезну кількість корисних вітамінів, елементів, мінералів.

Зелень виводить з організму токсини і насичує його вітамінами (фото: pexels.com)

2. У зелені багато магнію і вітамінів групи В

Магній вимивається з організму, коли ми знаходимося в стресі (всі міські жителі), а також, коли їмо солодке. Зелень містить вітаміни групи в, в тому числі, фолієву кислоту (за різними даними, в світі до 70% населення мають MTHFR мутацію, при якій фолієва кислота погано засвоюється і потрібно їсти підвищену кількість зелені для збереження здоров'я).

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Без В6 магній не засвоюється (тобто, ви можете пити добавку магнію, але він не буде засвоюватися, якщо в організмі нестача В6), а в зелені все збалансовано. Вітаміни групи В критично необхідні для стабільної нервової системи і хорошого травлення. При їх нестачі розвиваються харчові непереносимості, в тому числі - глютену.

3. В зелені міститься хлорофіл

Він допомагає виробляти організму еритроцити, а також ефективно очищає кров - і допомагає в детоксикації організму.