Одне-єдиний засіб: дієтолог розповіла, як підняти імунітет взимку

Простий спосіб посилити захисні сили організму в холодну пору року - це, як не дивно, приймати колаген.
"Вибачте, - скажете зараз ви. - Колаген ж потрібен для шкіри, кісток, суглобів... До чого тут імунітет?".
Справа в тому, що колаген - це білок. А білок - це будівельний матеріал наших клітин тканин і органів, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Марина Сергєєва.
Не дарма білок стоїть на першому місці в абревіатурі БЖУ. І це тому, що він має три життєво важливі функції:
І що виходить, якщо маємо дефіцит білка:
І як би ми його не стимулювали і не їли вітаміни, результату не буде.
Тепер зрозуміло, чому я приймаю колаген кожен день протягом 3,5 років? І коли на своїх консультаціях я бачу в аналізах низький білок - я завжди вставляю в програму курс прийому колагену. З ним всі процеси відновлення прискорюються в рази.
І якщо чесно, хороших аналізів я практично не зустрічала за весь свій багаторічний досвід в нутриціології. Що говорити, свої аналізи моніторю кожні півроку і намагаюся тримати білок в нормі. Зараз, у зв'язку з вірусом це дуже важливо.
Скільки колагену варто приймати? По 1 столовій ложці в день. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед застосуванням засобу.
Раніше нутриціолог назвала кращий натуральний истоник кальцію.