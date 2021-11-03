Відпочивати і худнути: зірковий дієтолог розповіла, як залишатися стрункою без дієт

Тут не допоможуть ніякі "гастро-фашисти", які будуть забороняти нам шоколад або тренери, які будуть ганяти нас в залі до знемоги. Важливо знайти свою формулу ідеальної ваги, а далі - просто залишатися в ньому, радіючи і стану здоров'я, і своїй фігурі.

Наталія Самойленко (фото: прес-служба)

Як знайти формулу своєї ідеальної ваги

Відразу спойлер: не варто давати собі дієти самостійно або випробовувати на своєму організмі всі популярні системи харчування. Щоб не ризикувати власним здоров'ям, краще звернутися на консультацію до професійного дієтолога, здати аналізи - і разом з фахівцем розробити індивідуальний план харчування, далі - йому слідувати.

Корисні жири фігурі не шкодять (фото: прес-служба)

Або, інший варіант: зробити все це можна в одному місці, в Трускавці, на спеціальній програмі відпочинку та відновлення, створеній дієтологом Наталією Самойленко разом з Mirotel Resort & Spa.

Програма включає в себе нові стандарти якісного відпочинку, правильне меню і делікатний медичний супровід.

Гостей чекає міні-відпустка, де під наглядом фахівців вони зможуть "перепрошити" свій спосіб життя і харчування. Після такого перезавантаження людина вийде з новими знаннями і звичками - і отримає можливість залишатися стрункими вже без дієт.

Після такого перезавантаження людина вийде з новими знаннями і звичками - і отримає можливість залишатися стрункими вже без дієт. Принцип Самойленко - помірність у всьому, тож не варто лякатися жорстких обмежень в їжі.

"Коли пацієнти запитують мене, чи можна вживати спиртне або солодке, я завжди кажу, що моя система будується не на забороні, а на помірному вживанні. Якщо у людини немає жорстких протипоказань, то їй можна все, я лише окреслюю певні рамки, прийнятні для її організму".

Наталія Самойленко на презентації програми схуднення (фото: прес-служба)

Програма починається з медичних аналізів і необхідних обстежень. Після ретельного вивчення особливостей організму і його біоритміки, кожен пацієнт отримує ексклюзивний, особистий, створений цілеспрямовано для нього раціон харчування, який включає набір продуктів, їх правильний розподіл протягом дня і час прийомів їжі.

Після ретельного вивчення особливостей організму і його біоритміки, кожен пацієнт отримує який включає набір продуктів, їх правильний розподіл протягом дня і час прийомів їжі. А спа-процедури, прогулянки, мінеральна вода і інші приємні моменти, доступні в готелі, допоможуть закріпити результат.

В Mirotel Resort & Spa можна поєднати приємне з корисним (фото: прес-служба)

А щоб по прибуттю додому людина не повернувся до колишнього способу життя, вона отримає підтримку і постсупровід фахівців в онлайн-режимі.

Меню, розроблене фахівцями (фото: прес-служба)

Відпочивати і худнути - реально: перевірено зірковими гостями

На презентацію програми Наталії Самойленко, що відбулася нещодавно у Трускавці, приїхали зіркові гості: Євген Хмара, Маша Фокіна, Наталка Карпа, Надія Матвєєва, ранкові ведучі телеканалу 1+1 Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін і Людмила Барбір, Ксенія Литвинова, Алла Клименко. Багато з них вже не перший рік самі є клієнтами Самойленко.

Зіркові гості на презентації програми Самойленко (фото: прес-служба)

Композитор і піаніст Євген Хмара навіть написав з такого приводу композицію "Мелодія стрункості " (фото: прес-служба)

Гості могли протестувати окремі опції програми для схуднення і дізнатися про її принципи.

"Майже два роки я не дозволяла собі відірватися від дочки навіть на короткий термін, адже я божевільна матуся, яка досі годує дитину грудьми", - поділитися Наталка Карпа.

Наталка Карпа (фото: прес-служба)

"Рішення приїхати в Трускавець, щоб познайомитися з програмою Наталії Самойленко, далося мені нелегко. Але я ні хвилини про це не шкодую! Адже я прекрасно відпочила, отримала дуже якісні знання про свій організм, надихнулася і готова згортати гори...", - зізналася Карпа.

Наталія Самойленко та Руслан Сенічкін (фото: прес-служба)

"Так вийшло, що я жодного разу раніше не був у Трускавці, але я закохався в це місто. Тут дивовижна природа, кришталево чисте повітря, смачна і корисна мінеральна вода - все це, впевнений, творить чудеса з нашим здоров'ям. Обов'язково привезу сюди свою маму на оздоровлення...", - сказав Руслан Сенічкін, який цілий день знайомився з містом і встиг відвідати всі його найвищі точки.

Досьє Lite. Наталія Олександрівна Самойленко - це…