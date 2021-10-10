Їсти або відмовитися: нутриціолог розповіла невідому правду про вершкове масло

Вершкове масло (далі СМ) - це тверда емульсія, що складається з гранул молочного жиру, води і неорганічних солей, що отримується шляхом збивання вершків з молока. У СМ з відсотком жирності 78,5 %, в порції з половинку сірникової коробки (приблизно 14 г) міститься 100 ккал і 11,5 г жиру, з яких 7 г - насичені.

Багато обожнюють масло і не збираються від нього відмовлятися (фото: pexels.com)

У 2014 році в дуже впливовому журналі Annals of Internal Medicine вийшла публікація, яка навела шереху в американських ЗМІ. Було сказано, що вживання меншої кількості насичених жирів (в СМ їх багато) не знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Але якби все було так просто. Суперечки про вплив різних дієтичних жирів, включаючи різновиди насичених жирів, ведуться досі. Вчені все ще продовжують досліджувати це питання.

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Експерти з фонду Серця Нової Зеландії заявили, що дієта з низьким вмістом насичених жирів знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Однак важливо, чим замінюються насичені жири! Для багатьох невідомою правдою залишається, що заміна СМ фруктами або горіхами - це одне, а солодкою газованою водою або пончиками - це інше.

Дуже важливо, чим ви заміните насичені жири (фото: pexels.com)

І, як завжди, повторюю найголовніше: замість зациклення на окремих продуктах, розумніше розглядати раціон в цілому. Наповнюйте його мінімально переробленими, цільними продуктами, а вершкове масло вживайте в скромних кількостях.

Здорові любителі СМ можуть з'їдати маленьку порцію в день, а люди з серцево-судинними захворюваннями слідують рекомендаціям свого лікаря.