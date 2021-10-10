Есть или отказаться: нутрициолог рассказала неизвестную правду о сливочном масле

Сливочное масло (далее СМ) - это твердая эмульсия, состоящая из гранул молочного жира, воды и неорганических солей, получаемая путем сбивания сливок из молока. В СМ с процентом жирности 78,5 %, в порции с половинку спичечного коробка (примерно 14 г) содержится 100 ккал и 11,5 г жира, из которых 7 г - насыщенные.

Многие обожают масло и не собираются от него отказываться (фото: pexels.com)

В 2014 году в очень влиятельном журнале Annals of Internal Medicine вышла публикация, которая навела шороха в американских СМИ. Было сказано, что употребление меньшего количества насыщенных жиров (в СМ их много) не снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Но если бы все было так просто. Споры о влиянии разных диетических жиров, включая разновидности насыщенных жиров, ведутся до сих пор. Ученые все еще продолжают исследовать этот вопрос.

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Эксперты из Фонда сердца Новой Зеландии заявили, что диета с низким содержанием насыщенных жиров снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако важно, ЧЕМ заменяются насыщенные жиры! Для многих неизвестной правдой остается, что замена СМ фруктами или орехами - это одно, а сладкой газировкой или пончиками - это другое.

Очень важно, чем вы замените насыщенные жиры (фото: pexels.com)

И, как всегда, повторяю самое главное: вместо зацикливания на отдельных продуктах, разумнее рассматривать рацион в целом. Наполняйте его минимально переработанными, цельными продуктами, а сливочное масло употребляйте в скромных количествах.

Здоровые любители СМ могут съедать маленькую порцию в день, а люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями следуют рекомендациям своего врача.