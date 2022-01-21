Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднути

Всі, хто хоч раз в житті сидів на дієтах, знають: мало скинути, важливо утримати вагу на тій же позначці вже після виконаної роботи.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла, які найпоширеніші помилки допускають ті, хто сидить на дієтах.
"Я зібрала всі помилки, які шкодять нашому організму. Перевірте себе і ніколи так не робіть", – попередила лікар.
Але саме звичне харчування і привело вас до проблеми, чи не так? Не можна до нього повертатися. Повернетеся – і проблема повернеться теж.
"Очищу раціон, щоб напевно", - думаєте ви. І ось сидите за столом, а на тарілці куряча грудка і дві редиски. День у день.
Така дієта приведе вас не до здоров'я, а до ще більш сильного і затяжного зриву, поганого настрою і погіршення ситуації. Важливо не просто прибрати продукти зі списку, а правильно замінити їх. Тоді дієта легко стане способом життя, а не тортурами.
4. Вже не лікує, а калічить.
Буває таке, що лікувальна дієта затягується – і людина починає спостерігати погіршення в зовнішньому вигляді (тьмяна шкіра, мляве волосся, погіршення сну).
Яку б дієту ви не вибрали (кето, АІП, gaps) вони завжди будуть поступатися повноцінному харчуванню. Важливо це пам'ятати!
Тому потрібно проводити корекцію, оцінювати ситуацію і розширювати раціон.
Раніше нутриціолог розповіла, який продукт потрібен взимку на кожному столі, потужний иммуностимуятор.