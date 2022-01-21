Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднути

"Я зібрала всі помилки, які шкодять нашому організму. Перевірте себе і ніколи так не робіть", – попередила лікар.

Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Головна помилка – думати: "Сяду на дієту, поправлю здоров'я і моя проблема чарівним чином випарується. А потім знову повернуся до звичного харчування".

Але саме звичне харчування і привело вас до проблеми, чи не так? Не можна до нього повертатися. Повернетеся – і проблема повернеться теж.

Думати, що харчуванням можна вирішити всі проблеми. Так, дієти – це потужний помічник, але не чарівний. Дієта – це інструмент при комплексному підході і часом її однієї недостатньо. Геть все шкідливе!

"Очищу раціон, щоб напевно", - думаєте ви. І ось сидите за столом, а на тарілці куряча грудка і дві редиски. День у день.

Така дієта приведе вас не до здоров'я, а до ще більш сильного і затяжного зриву, поганого настрою і погіршення ситуації. Важливо не просто прибрати продукти зі списку, а правильно замінити їх. Тоді дієта легко стане способом життя, а не тортурами.

4. Вже не лікує, а калічить.

Буває таке, що лікувальна дієта затягується – і людина починає спостерігати погіршення в зовнішньому вигляді (тьмяна шкіра, мляве волосся, погіршення сну).

Яку б дієту ви не вибрали (кето, АІП, gaps) вони завжди будуть поступатися повноцінному харчуванню. Важливо це пам'ятати!

Крайнощі в дієті не потрібні (фото: pexels.com)

Тому потрібно проводити корекцію, оцінювати ситуацію і розширювати раціон.

Категорично ні!

Раз і назавжди варто відмовитися від таких трьох дієт