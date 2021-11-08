Без відмови від шоколадок: нутриціолог розповіла, як не зіпсувати фігуру в холоди

Може, вам просто не вистачає тепла? (фото: pexels.com)

Солодощі містять велику кількість простих цукрів, які швидко засвоюються і миттєво зігрівають.

Ще один важливий фактор - відсутність сонця. Є таке поняття, як "сезонна депресія " (сезонне афективний розлад). Вона з'являється щорічно в період холодів і скорочення дня, а проходить навесні, коли виходить сонце, стає тепліше і дні стають довшими. Відсутність сонця знижує рівень гормону гарного настрою - серотоніну. Вуглеводи його підвищують, тому не дивно, чому тягне саме на солодке.

Почніть з ягід і фруктів, раптом, цього буде достатньо? (фото: pexels.com)

Що можна зробити:

1. По можливості, зігріватися чаєм або кавою. Так ви зігрієтеся, але не отримаєте додаткових калорій.

2. Якщо рука сама тягнеться за печивом, дозвольте собі його без докорів сумління і хоча б спробуйте контролювати розмір порцій. Порція повинна бути маленькою. Так, так не розгуляєшся, але це краще, ніж зовсім нічого, адже на одній силі волі довго не протриматися.

Встановіть собі ліміт по калоріях, які ви "віддаєте" солодощам - 100-150 ккал в день. Це 3-4 квадратика шоколадки, 1-2 печива, половинка зефіру, 1 батончик.

3. Якщо ви можете заспокоїти свою тягу до солодкого за допомогою фрукта, тоді це найкращий варіант. Вибирайте невеликий плід із низькокалорійних фруктів: середній ківі або мандарин, невеликий апельсин, половинка хурми. Так ви отримаєте всього 50-100 ккал.⠀

4. Корегуйте раціон таким чином, щоб солодке вживалося саме в момент максимальної тяги. Якщо ви знаєте, що найважчий час - ввечері після роботи, значить, їжте солодкість саме ввечері, а не вранці або вдень.