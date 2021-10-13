Допоможуть схуднути: нутриціолог розповіла невідому правду про банани

Ті, хто звик стежити за фігурою, часто викреслюють зі списку продуктів банани, нібито, вони калорійні, солодкі, від них товстіють.

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram розповіла, чи так це насправді.

Банан - це один з продуктів, про який байки ходять роками або десятиліттями. Це дійсно один з найбільш калорійних фруктів, тому що на 100 г продукту ми отримуємо 90 ккал. Але стільки ж калорій міститься і в 100 г відвареної гречки.

Чи так страшні банани, як здається (фото: pexels)

В середньому банані (125 г без шкіри) міститься більше 3 г клітковини, а також вітаміни, мінерали і феноли - біологічно активні сполуки, що володіють антиоксидантними властивостями: галова кислота, катехін, епікатехін, таніни і антоціани.

У банані є вітаміни групи в (особливо В6) і вітамін С, також магній, фосфор, марганець. Осібно стоїть калій, адже в середньому банані міститься 450 мг (10% від добової потреби) цього найважливішого мінералу, який багато хто недоотримує.

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Досить звинувачувати в своїх формах банани (фото: pexels)

У банані середнього розміру міститься 28 г вуглеводів, трохи білка і практично немає жиру. Приблизно чверть всіх вуглеводів в банані знаходиться у формі крохмалу, звідси і страхи людей, які хочуть схуднути. Але крохмаль - це всього лише форма запасання глюкози в клітинах рослин.

Крохмаль складається з двох полісахаридів ("складних" вуглеводів) - амілози і амілопектину, які в свою чергу складаються з сотень і тисяч молекул глюкози, пов'язаних в довгі ланцюжки. З таких же молекул глюкози складаються вуглеводи в гречці і будь-який інший крупі. В кінцевому підсумку вуглеводи з банана і гречки розщеплюються до глюкози. Тоді чому багато хто боїться саме бананів? Давайте боятися і гречки!

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Як краще їсти банани, щоб схуднути

Незрілі (зелені) банани сприяють поліпшенню роботи кишечника, оскільки в них міститься резистентний крохмаль (РК), який "чинить опір" переварюванню в тонкому кишечнику і працює як клітковина.

Є дослідження, що резистентний крохмаль сприяє зниженню накопичення жирової маси. Тому в даному контексті крохмаль з бананів не просто не заважає, а навіть допомагає позбутися зайвого. Просто вибирайте більш нестиглі плоди.

Нагадую, при дефіциті калорій вживання бананів або будь-яких інших продуктів не може привести до набору ваги.