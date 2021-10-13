ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Помогут похудеть: нутрициолог рассказала неизвестную правду о бананах

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 09:09
Помогут похудеть: нутрициолог рассказала неизвестную правду о бананах Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Те, кто привык следить за фигурой, часто вычеркивают из списка продуктов бананы, якобы, они калорийные, сладкие, от них толстеют.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, так ли это на самом деле.

Банан - это один из продуктов, о котором байки ходят годами или десятилетиями. Это действительно один из самых калорийных фруктов, потому что на 100 г продукта мы получаем 90 ккал. Но столько же калорий содержится и в 100 г отварной гречки.

Помогут похудеть: нутрициолог рассказала неизвестную правду о бананахТак ли страшны бананы, как кажется (фото: pexels)

В среднем банане (125 г без кожи) содержится больше 3 г клетчатки, а также витамины, минералы и фенолы - биологически активные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами: галловая кислота, катехин, эпикатехин, танины и антоцианы.

В банане есть витамины группы В (особенно В6) и витамин С, также магний, фосфор, марганец. Особняком стоит калий, ведь в среднем банане содержится 450 мг (10% от суточной потребности) этого важнейшего минерала, который многие недополучают.

Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

Помогут похудеть: нутрициолог рассказала неизвестную правду о бананах

Хватить винить в своих формах бананы (фото: pexels)

В банане среднего размера содержится 28 г углеводов, немного белка и практически нет жира. Примерно четверть всех углеводов в банане находится в форме крахмала, отсюда и страхи людей, которые хотят похудеть. Но крахмал - это всего лишь форма запасания глюкозы в клетках растений.

Крахмал состоит из двух полисахаридов ("сложных" углеводов) - амилозы и амилопектина, которые в свою очередь состоят из сотен и тысяч молекул глюкозы, связанных в длинные цепочки. Из таких же молекул глюкозы состоят углеводы в гречке и любой другой крупе. В конечном итоге углеводы из банана и гречки расщепляются до глюкозы. Тогда почему многие боятся именно бананов? Давайте бояться и гречки!

Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла

Как лучше есть бананы, чтобы похудеть

Незрелые (зеленые) бананы способствуют улучшению работы кишечника, поскольку в них содержится резистентный крахмал (РК), который "сопротивляется" перевариванию в тонком кишечнике и работает как клетчатка. Есть исследования, что резистентный крахмал способствует снижению накопления жировой массы. Поэтому в данном контексте крахмал из бананов не просто не мешает, а даже помогает избавиться от лишнего. Просто выбирайте более неспелые плоды.

Напоминаю, при дефиците калорий употребление бананов или любых других продуктов не может привести к набору веса.

Раньше врач рассказала, почему стоит ком в горле, щитовидка тут совсем ни при чем.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дожди и холод быстро отступят: когда в Украину вернется солнце и тепло
Дожди и холод быстро отступят: когда в Украину вернется солнце и тепло