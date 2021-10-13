Помогут похудеть: нутрициолог рассказала неизвестную правду о бананах

Те, кто привык следить за фигурой, часто вычеркивают из списка продуктов бананы, якобы, они калорийные, сладкие, от них толстеют.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, так ли это на самом деле.

Банан - это один из продуктов, о котором байки ходят годами или десятилетиями. Это действительно один из самых калорийных фруктов, потому что на 100 г продукта мы получаем 90 ккал. Но столько же калорий содержится и в 100 г отварной гречки.

Так ли страшны бананы, как кажется (фото: pexels)

В среднем банане (125 г без кожи) содержится больше 3 г клетчатки, а также витамины, минералы и фенолы - биологически активные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами: галловая кислота, катехин, эпикатехин, танины и антоцианы.

В банане есть витамины группы В (особенно В6) и витамин С, также магний, фосфор, марганец. Особняком стоит калий, ведь в среднем банане содержится 450 мг (10% от суточной потребности) этого важнейшего минерала, который многие недополучают.

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Хватить винить в своих формах бананы (фото: pexels)

В банане среднего размера содержится 28 г углеводов, немного белка и практически нет жира. Примерно четверть всех углеводов в банане находится в форме крахмала, отсюда и страхи людей, которые хотят похудеть. Но крахмал - это всего лишь форма запасания глюкозы в клетках растений.

Крахмал состоит из двух полисахаридов ("сложных" углеводов) - амилозы и амилопектина, которые в свою очередь состоят из сотен и тысяч молекул глюкозы, связанных в длинные цепочки. Из таких же молекул глюкозы состоят углеводы в гречке и любой другой крупе. В конечном итоге углеводы из банана и гречки расщепляются до глюкозы. Тогда почему многие боятся именно бананов? Давайте бояться и гречки!

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Как лучше есть бананы, чтобы похудеть

Незрелые (зеленые) бананы способствуют улучшению работы кишечника, поскольку в них содержится резистентный крахмал (РК), который "сопротивляется" перевариванию в тонком кишечнике и работает как клетчатка. Есть исследования, что резистентный крахмал способствует снижению накопления жировой массы. Поэтому в данном контексте крахмал из бананов не просто не мешает, а даже помогает избавиться от лишнего. Просто выбирайте более неспелые плоды.

Напоминаю, при дефиците калорий употребление бананов или любых других продуктов не может привести к набору веса.