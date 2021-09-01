ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог дала простий рецепт, що допоможе очистити кишечник

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 20:09
Для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог дала простий рецепт, що допоможе очистити кишечник Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як очистити шлунково-кишковий тракт в домашніх умовах? Відповідь може бути дійсно розгорнутою, але почати варто з чистого харчування. На щастя, існують корисні і смачні страви, здатні наситити і оздоровити організм.⠀

Фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум, у своєму Instagram розповіла, як за допомогою сезонних осінніх продуктів приготувати салат, який допоможе очистити кишечник.

Причина кожного захворювання - токсини в організмі. Позбувшись від них, ми позбудемося від болю, нездужань, хвороб, целюліту, скинемо зайву вагу, знайдемо легкість і молодість тіла, отримаємо багато життєвої енергії та довголіття.

У чистому, здоровому організмі не паразитують віруси. Здорові клітини їх знешкоджують, виводять природним способом. Людина на здоровому харчуванні не хворіє на ГРВІ, туберкульозом, на кір, свинку, поліомієліт, ротавирусом, ентеровірусом і так далі.

І, тим більше, у організму без токсинів не буває ускладнень всіх цих хвороб. Не буває жовтих сопель, бронхітів, пневмоній, отитів, судом, епілепсії, циститу, пієлонефриту, артриту. Організму нічого виводити. Він уже все вивів, як і належить, - через кал і сечу.

Домашній пробіотик: нутриціолог назвала простий продукт для поліпшення мікрофлори шлунка


Для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог дала простий рецепт, що допоможе очистити кишечник

Здоров'я організму починається зі здоров'я шлунково-кишкового тракту (фото: instagram.com/biotorium)

Всі продукти, які входять в цей салат, доступні кожному в будь-якому супермаркеті або на будь-якому ринку, тому зібрати інгредієнти ніяких труднощів не складе.

Салат можна приготувати за лічені хвилини, а потім дати йому настоятися пару годин - і він готовий до столу.

Основна причина одна: лікар розповіла, як зупинити випадання волосся

Салат "Чистка": як приготувати

Інгредієнти:

  • 1 сирий буряк

  • 1 морква
  • 1 / 2 яблука
  • 2 огірка
  • пучок шпинату
  • 5-6 пір'я зеленої цибулі
  • 1 зубчик часнику
  • 3 ст. ложки гарбузового масла
  • сік половинки лимона

Приготування:

1. Буряк і моркву почистити, натерти на крупній тертці.

2. Яблуко і огірки нарізати, зелень і часник нашинкувати.

3. Перемішати всі інгредієнти, заправити маслом і соком лимона.

4. Дати настоятися 2-3 години і подавати.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог назвала недорогий засіб, яке допоможе відновити печінку.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Єфросиніна, Білик і Андре Тан відвели дітей у 1 клас: дивимося на фото, як це було
Єфросиніна, Білик і Андре Тан відвели дітей у 1 клас: дивимося на фото, як це було