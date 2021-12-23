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Корисний лайфхак: нутриціолог сказала, де брати залізо тим, хто не їсть м'ясо

Автор: Тетяна Турчанікова

Чи можна відмовитися від тваринних продуктів правильно, без шкоди для організму? Де брати вітамін В12, як компенсувати залізо і мідь та інші нутрієнти?!

Як не крути, деякі важливі елементи для організму ми отримуємо, в основному, з тваринних продуктів. Однак, все можливо, головне точно збалансувати меню і заповнювати дефіцити.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Гоголева.

У гонитві за залізом виявляється все більше і більше людей! Чому цей дефіцит так помітний? Організму, щоб виробляти здорові і працездатні кров'яні тільця, життєво необхідні солі фолієвої кислоти, залізо, В12 і мідь. Від цього залежить, чи буде наш кровотік, "як бурхлива річка" доставляти всі поживні елементи клітинам або, як "старий паровоз", ледве рухатися.

Важливо не допускати дефіцити і регулярно вживати в їжу кращі постачальники заліза з рослинного світу.

Нутриціолог зізналася, що на її прийомах часто зустрічаються жінки, які скаржаться на низький рівень заліза, анемію, хронічну втому, сірий колір обличчя і проблеми з циклом.

"Одним з таких прикладів стала жінка, яка більше 5 років була вегетаріанкою без м'яса, риби, яєць та інших тваринних продуктів в раціоні.

У підсумку після пологів на неї чекали різкий занепад сил, залізодефіцит, нестача фолієвої кислоти, В12, жиророзчинних вітамінів, зокрема вітаміну Д і ще цілий список скарг", - розповіла Ганна.

Як заповнити залізо (фото: pexels.com)

  • Тому дуже важливо, особливо для вегетаріанців або тих, хто відмовився на час від продуктів тваринного походження, точно збалансувати меню і заповнити нутрієнти.
  • Слід майже вдвічі збільшити рекомендовану денну норму споживання заліза, щоб запобігти його дефіциту.

Продукти, багаті залізом:

  1. Стручкові овочі.
  2. Соєві боби.
  3. Тофу.
  4. Горіхи (особливо – мигдаль і кедр).
  5. Сухофрукти (особливо – курага).
  6. Темно-зелені листові овочі (шпинат, листова капуста, кале, бадилля ріпи).
  7. Цільні злаки.

Також важливо користуватися лайфхаком: щоб залізо засвоїлося краще, збризкуйте залізовмісні продукти соком лимона.

Раніше дієтолог поділили ідеєю подарунка для чоловіків на Новий рік, внесок у здоров'я.

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