Допоможе відновити клітини печінки: нутриціолог назвала кращий сік для детокса

Експерти в соцмережах мало не щодня "видають" новий диво-засіб, який повинен допомогти і організм почистити, і імунітет підвищити. Але часто ці фахівці виявляються зовсім не профі, а любителями - тож варто бути особливо обережними з тими їхніми порадами, які стосуються здоров'я.
Нутриціолог і фахівець з харчування Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram назвала простий засіб, який допоможе очистити організм і підвищити імунітет, незважаючи на те, що він не так часто з'являється в сторіс інфлюєнсерів, як, скажімо, популярний останнім часом сік селери.
Сік лопуха, зібраного вручну в екологічно чистих лісах, - здоров'я на весь рік. Для печінки, жовчного, крові, детокса, імунітету, енергії і заповнення дефіцитів. Енергетик замість кави.
Чому саме лопух? Лопух має цінний хімічний склад: інулін, алкалоїди, що володіють протипухлинною активністю, солі кальцію, заліза, хрому, селену, цинку, міді, магнію, жирні кислоти, протеїни, мінерали, вітаміни груп А, В, С, Е, Р та інші біологічно активні речовини.
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Спосіб застосування: 1 - 2 пляшечки (1 пляшечка - це, приблизно, 500 гр рослини) в день перед їжею. Можна розбавити водою або додати трохи меду.
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