Поможет восстановить клетки печени: нутрициолог назвала лучший сок для детокса

Эксперты в соцсетях чуть ли не каждый день "выдают" новое чудо-средство, которое должно помочь и организм почистить, и иммунитет повысить. Но часто эти специалисты оказываются вовсе не профи, а любителями - так что особенно осторожными стоит быть с теми их советами, которые касаются здоровья.
Нутрициолог и специалист по питанию Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала простое средство, которое поможет очистить организм и повысить иммунитет, несмотря на то, что оно не так часто появляется в сторис инфлюенсеров, как, скажем, популярный в последнее время сок сельдерея.
Сок лопуха, собранного вручную в экологически чистых лесах, - здоровье на весь год. Для печени, желчного, крови, детокса, иммунитета, энергии и восполнения дефицитов. Энергетик вместо кофе.
Почему именно лопух? Лопух имеет ценный химический состав: инулин, алкалоиды, обладающие противоопухолевой активностью, соли кальция, железа, хрома, селена, цинка, меди, магния, жирные кислоты, протеины, минералы, витамины групп А, В, С, Е, Р и другие биологически активные вещества.
Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле
Способ применения: 1 - 2 бутылочки (1 бутылочка - это, примерно, 500 гр растения) в день перед едой. Можно разбавить водой или добавить немного меда.
Раньше врач назвала настоящую причину выпадения волос.