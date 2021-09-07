Поможет восстановить клетки печени: нутрициолог назвала лучший сок для детокса

Эксперты в соцсетях чуть ли не каждый день "выдают" новое чудо-средство, которое должно помочь и организм почистить, и иммунитет повысить. Но часто эти специалисты оказываются вовсе не профи, а любителями - так что особенно осторожными стоит быть с теми их советами, которые касаются здоровья.