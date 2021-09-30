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Постійна тривожність і тьмяне волосся: лікар розповіла, якого вітаміну точно не вистачає

Автор: Тетяна Турчанікова

Постійна втома, тривожність, а також, на зовнішньому рівні, тьмяне волосся і проблемна шкіра можуть бути сигналом про брак вітаміну групи В.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Шкіра і волосся скажуть спасибі (фото: pexels.com)

Всі ці вітаміни - водорозчинні, а значить, не накопичуються, за винятком В12. Це означає, що дана група дуже швидко витрачається і повинна постійно поповнюватися.

До вітамінів групи В відносяться:

  • В1 тіамін
  • В2 рибофлавін
  • В3 ніацин
  • В5 пантотенова кислота
  • В6 піридоксин
  • В9 фолієва кислота
  • В12 кобаламін

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Пропущені цифри - це вітаміноподібні речовини, що синтезуються в організмі, але яких також часто не вистачає. Остання відкрита речовина - В17 (амігдалін).

Основна функція вітамінів групи В - участь в роботі ферментів, їх ще називають ензимо-вітамінами.

У будові ферментів є спеціальне місце, куди повинен "сісти" вітамін і активувати фермент. Без вітаміну фермент залишиться"неробочим".

Але перш ніж "сісти", вітамін повинен перетворитися в свою активну (коензимну) форму. На цьому етапі у деяких "генетичний затик" і людина в дефіциті, навіть якщо п'є аптечні вітаміни або "правильно" харчується.

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Ознаки нестачі вітамінів групи В

1. Втома і млявість

2. Зниження пам'яті та уваги

3. Оніміння і рухові порушення

4. Низька витривалість і сила

5. Тьмяне волосся

6. Стоматити і заїди

7. Проблемна шкіра і себорея

8. Анемія

9. Депресія і тривожність

10. Головний біль

11. Зниження імунітету

12. Раннє старіння

Брак вітамінів групи В: які продукти додати в раціон

Субпродукти, печінка, нирки; яйця; риба; квасоля, соєві боби, горіхи, насіння соняшнику, фісташки, мигдаль, зелень; пивні дріжджі.

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